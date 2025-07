Elon Musk conferma, Grok è in arrivo sulle Tesla: entro la prossima settimana

Il conto alla rovescia è iniziato, presto, sulle Tesla arriverà Grok e finalmente le auto elettriche americane potranno disporre di un assistente vocale avanzato. La conferma è arrivata da Elon Musk che ha fornito anche le tempistiche. La disponibilità inizierà al più tardi dalla prossima settimana. Con l’arrivo di Grok di xAI si andranno a rafforzare ulteriormente i legami tra le due aziende guidate da Elon Musk.

Così ha scritto il numero uno di Tesla all’interno di un post su X (ex Twitter). L’integrazione di Grok a bordo dei veicoli segna un nuovo capitolo nello sviluppo dell’intelligenza artificiale di Tesla. Sebbene la casa automobilistica si affidi da tempo a sistemi interni per la guida autonoma e l’ottimizzazione energetica, l’integrazione di Grok introdurrebbe l’intelligenza artificiale conversazionale direttamente nell’esperienza utente dei suoi veicoli.

Proprio di recente avevamo parlato di cosa arriverà sulle Tesla grazie a quanto trovato all’interno del codice da parte noto hacker Greentheonly (qui l’articolo con approfondimento). Sembra che ci sarà un’app Grok, probabilmente per le impostazioni. In ogni caso, gli utenti lo potranno sfruttare utilizzando i comandi vocali. Si potrà richiamare utilizzando un pulsante, probabilmente lo stesso che oggi attiva i comandi vocali basilari nelle Tesla. In ogni caso, è stata anche trovata traccia nel codice di una parola chiave per l’attivazione vocale, funzione che quindi potrebbe arrivare in un secondo momento.. Abbiamo anche visto come sarà interfaccia di Grok sull’infotainment delle Tesla e, a quanto pare, il nuovo assistente vocale si potrà utilizzare solamente sulle vetture dotate del Chip Ryzen. Niente da fare, al momento, per chi ha il vecchio processore Intel Atom. Grok richiederà anche una connettività premium o una connessione Wi-Fi per il veicolo.

