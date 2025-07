Tesla, Grok sta arrivando: primo sguardo all'interfaccia e alle funzionalità

Non è un mistero, da tempo sappiamo che Tesla sta lavorando ad un assistente vocale basato di Grok da integrare all’interno delle sue auto. Oggi, le vetture elettriche dell’azienda di Elon Musk, per quanto offrano un ecosistema software molto sofisticato, dispongono del supporto a comandi vocali molto basilari. Presto, però, le cose cambieranno. Tracce nel codice delle Tesla di Grok sono state trovate da tempo ma adesso c’è una novità perché grazie al noto hacker Greentheonly, sappiamo che una versione completamente funzionante dell’assistente vocale Grok è già presente nelle recenti build del firmware, in attesa che Tesla la attivi.

ECCO COSA ARRIVERÀ

Stando a quanto emerso, il nuovo assistente vocale potrebbe essere attivato in qualsiasi momento da Tesla per i veicoli che dispongono già della versione software 2025.20 o superiore. Pare che le basi per Grok siano state gettate con l’aggiornamento 2025.14, con l’aggiunta di ulteriori funzionalità nella versione 2025.20 per completarlo. Da quanto scoperto, questa novità sarà disponibile solamente per le vetture che dispongono del sistema infotainment con chip Ryzen. Niente da fare, al momento, per chi ha il vecchio processore Intel Atom. Grok richiederà anche una connettività premium o una connessione Wi-Fi per il veicolo.

You get to choose from 3 voices and some modes and whatnot. Or may be I should just find a volunteer with a real car to force this onto ? Who’s up to give up their warranty? (amd only) pic.twitter.com/MozAG06Tph — green (@greentheonly) July 1, 2025

Al momento non è chiaro se servirà l’iscrizione a SuperGrok, X Premium o X Premium+, ma Tesla richiederà comunque di accedere all’account Grok dell’utente. L’hacker ha svelato anche l’interfaccia di Grok che troveremo sulle Tesla come è possibile vedere dalle immagini condivise attraverso i social che includiamo nell’articolo. Sembra che ci sarà un’app Grok, probabilmente per le impostazioni. In ogni caso, gli utenti lo potranno sfruttare utilizzando i comandi vocali. Pare che si potrà scegliere anche il tipo di voce che Grok utilizzerà (maschile o femminile).

COME FUNZIONERÀ?

Gli utenti potranno attivare Grok premendo un pulsante, probabilmente lo stesso che oggi attiva i comandi vocali nelle Tesla. Grok rimarrà attivo per tutta la durata della conversazione, rispondendo alle domande degli occupanti della vettura. Sebbene non sembri ancora utilizzare una parola di attivazione, Green afferma che un codice fa riferimento a una parola di attivazione, quindi è possibile che questa possa essere un’opzione che Tesla preveda di attivare in futuro.

Grok verrà lanciato anche con supporto multilingue, simile alle funzionalità attualmente disponibili nell’app Grok. L’hacker afferma che sembra già supportare inglese e cinese, oltre a un paio di altre lingue. Dunque, pare tutto pronto o quasi per il suo rilascio sulle auto elettriche di Elon Musk. Non rimane che attendere novità da parte della casa automobilistica.