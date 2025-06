Tesla, in arrivo Grok con un nuovo aggiornamento?

Il tutto va ovviamente preso con le dovute cautele ma pare che possa essere arrivato quasi il momento dell’arrivo di Grok sulle Tesla. Da tempo si parla della futura introduzione di un assistente vocale basato su Grok di xAI dei cui sviluppi abbiamo scritto diversi articoli in passato. Come sappiamo, le auto elettriche dell’azienda di Elon Musk dispongono del supporto a comandi vocali molto basilari. All’inizio dell’anno lo stesso Musk aveva confermato il futuro arrivo di questa novità, senza, però, specificare ulteriori dettagli, soprattutto dal punto di vista delle tempistiche.

Nel corso dei mesi successi sono stati trovati alcuni indizi all’interno del codice degli aggiornamenti di Tesla che confermavano che l’azienda era effettivamente al lavoro su di un assistente vocale basato su Grok. Adesso, c’è una novità che se confermata significherebbe che i tempi sono maturi per l’introduzione di Grok sulle auto elettriche americane.

Stando alle indiscrezioni, pare che attualmente i dipendenti dell’azienda stiano testando internamente l’aggiornamento 2025.20 e si vocifera che possa finalmente introdurre il nuovo assistente vocale. Se fosse davvero così si tratterebbe di una novità molto importante visto che darebbe ai passeggeri delle Tesla un nuovo valore aggiunto, andando così ad ampliare l’ecosistema digitale che l’azienda americana offre. Come detto, il tutto va preso con le dovute cautele ma visto che il codice dei Grok è stato già trovato in un precedente aggiornamento, pare chiaro che al suo rilascio possa mancare sempre di meno.

🔥 The Tesla 2025.20.x software update is rumored to include Grok!

The version was detected a few days ago and would currently be undergoing internal testing.

Take this with a grain of salt. https://t.co/OaZ0ZFO64c pic.twitter.com/dROW0fG8XF

— Tesla Newswire (@TeslaNewswire) June 1, 2025