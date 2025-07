Jeep Avenger 4xe completa la gamma del B-SUV: ibrido e con trazione integrale

Jeep Avenger 4xe ha permesso di completare la gamma del B-SUV per offrire ai clienti una versione adatta ad affrontare con disinvoltura anche strade sterrate grazie alla possibilità di disporre della trazione integrale. Modello che ha contributo a spingere in alto le vendite di questo modello che anche a metà del 2025, con 27.506 immatricolazioni complessive (dati UNRAE), si conferma essere il SUV più veduto in Italia, con un incremento di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del 2024. Avenger, nel nostro mercato può contare su alcuni primati nel periodo compreso tra gennaio e giugno:

il B-SUV più venduto d’Italia con una quota del 10,9%;

il SUV più venduto in assoluto con una quota superiore al 5,6%;

il B-SUV 100% elettrico leader con una quota del 21,4%

JEEP AVENGER 4XE: IBRIDO CON LA TRAZIONE INTEGRALE

PREZZI

Il cuore pulsante di questo modello ( qui la nostra prova ) è un’evoluzione del sistema ibrido (Mild Hybrid) presente anche in altre versioni del B-SUV. Troviamo sempre il ben noto3 cilindri turbo di 1,2 litri daabbinato ad unaal cui interno integra una piccola. In più, c’è un. In questo modo è possibile disporre dellein maniera semplice, senza dover integrare una più costosa e pesante trasmissione meccanica. La potenza di sistema del powertrain arriva adi coppia. In termini di prestazioni, questa versione del B-SUV è in grado di raggiungere una velocità massima die di accelerareTrattandosi di un modello che strizza l’occhio al mondo dell’off-road, dispone anche di un assetto specifico. Avenger 4xe può contare su di une su di. Gli pneumatici M+S di serie garantiscono una trazione affidabile nelle più svariate condizioni atmosferiche, mentre quelli All Terrain 3PMSF sono disponibili per quanti ricercano una maggiore aderenza sui terreni più impegnativi. Jeep evidenzia che il veicolo può affrontare pendenze fino al 40% su terreni difficili, come la ghiaia, e mantenere fino al 20% di trazione anche quando l’asse anteriore ha poca o nessuna aderenza.Per quanto riguarda, invece, il funzionamento della, il motore posteriore entra in funzione solo quando c’è necessità di maggiore trazione. A seconda della modalità di trazione inserita, alle basse velocità (tra -30 e +30 km/h), la trazione su tutte e quattro le ruote è permanente, con una ripartizione della coppia 50:50. Alle medie velocità (da 30 a 90 km/h), la trazione sull’asse posteriore si inserisce solo quando necessario, mentre alle velocità elevate (oltre 90 km/h), il motore elettrico posteriore si disinnesta dall’asse per ottimizzare il consumo di carburante. Il sistemaconsente di passare da una modalità all’altra in base a specifiche condizioni di guida:, che fornisce la trazione integrale solo quando è necessario, bilanciando le prestazioni e consentendo la guida elettrica fino a 1 km in EV sotto i 30 km/h;, che migliora la trazione e la stabilità e garantisce la sicurezza durante la stagione invernale;, per i terreni irregolari, con rapporti di trasmissione specifici e controllo della trazione per mantenere l’aderenza;, che libera tutte le potenzialità del sistema 4xe, compresa la funzione E-boost che trasmette la coppia alle ruote posteriori per ottenere un’accelerazione più rapida.

Jeep Avenger 4xe è proposto in Italia negli. I prezzi? Si parte da un listino diper l’allestimento Upland; 34.200 euro per l’allestimento Overland e 37.950 euro per Jeep Avenger 4xe The North Face Edition.