Stelvio Quadrifoglio Bespoke: il SUV da collezione per i 115 anni del Biscione

Nel mercato automobilistico contemporaneo, dove elettrificazione e grandi numeri guidano gran parte delle strategie industriali, continuano per fortuna a trovare spazio operazioni più mirate. Quelle pensate per un pubblico ristretto, spesso lontano dalle logiche di volume e più vicino al mondo delle serie speciali. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Bespoke by Gargash. Ovvero una delle interpretazioni più esclusive del SUV sportivo del Biscione.

Siamo di fronte ad una serie davvero limitatissima. Appena cinque esemplari. E tutti destinati al mercato degli Emirati Arabi Uniti. Un progetto, nato per celebrare i 115 anni del marchio italiano e che prova a mettere insieme tre elementi chiave: prestazioni, lusso e una personalizzazione quasi sartoriale.

La base tecnica resta quella ben nota della Stelvio Quadrifoglio. Quindi sotto il cofano troviamo sempre il V6 biturbo da 2,9 litri da 510 CV. Parliamo del motore che negli ultimi anni ha espresso l’anima più sportiva della gamma Alfa Romeo. Un propulsore che non ha bisogno di grandi presentazioni: spinge forte, ha un carattere deciso e continua a rappresentare uno dei riferimenti tra i SUV ad alte prestazioni.

Un’edizione limitata per celebrare la storia del Biscione

Il progetto “Bespoke by Gargash” nasce dalla collaborazione con Gargash Motors, storico importatore Alfa Romeo a Dubai. L’idea, in sostanza, è piuttosto semplice. Creare qualcosa di raro, quasi esclusivo, pensato per un mercato, quello medioriental, dove le serie limitate e le personalizzazioni di alto livello hanno sempre avuto un certo fascino.

La produzione è stata appunto fissata a soli cinque esemplari numerati. Numeri minuscoli, quasi simbolici, che trasformano questa Stelvio in qualcosa di più vicino a un oggetto da collezione che a una normale versione speciale. Anche il prezzo segue la stessa logica. Circa 499.900 dirham. Cioè poco più di 117.000 euro.

Dal punto di vista estetico, il lavoro si concentra soprattutto sui dettagli. La Stelvio Quadrifoglio Bespoke by Gargash introduce elementi specifici nella carrozzeria. Accenti sportivi dedicati e una cura delle finiture che prova a spingersi un gradino oltre rispetto al modello standard. Non è una rivoluzione tecnica, sia chiaro. Piuttosto un’operazione di stile costruita per esaltare l’identità del modello senza stravolgerne il carattere.

Design e personalizzazione: il lusso in chiave sportiva

Il concetto “bespoke”, cioè su misura, è il vero filo conduttore del progetto. L’allestimento sviluppato insieme a Gargash Motors punta a valorizzare l’aspetto più sportivo della Stelvio Quadrifoglio attraverso una serie di dettagli estetici esclusivi e finiture dedicate, pensate per una clientela abituata a modelli altamente personalizzati.

L’attenzione si concentra soprattutto sull’esterno, dove piccoli particolari e scelte stilistiche mirate rendono la versione immediatamente riconoscibile agli occhi degli appassionati. Nel dettaglio la carrozzeria indossa una colorazione grigio scuro arricchita da grafiche personalizzate mentre i cerchi in lega e le pinze freno sfoggiano una finitura marrone lucido. Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia. Materiali più ricercati, combinazioni cromatiche dedicate e diversi richiami al carattere sportivo del marchio.

L’interno della vettura vanta infatti rivestimenti in pelle bicolore nero e beige con ricami artigianali che decorano i sedili sportivi e il bracciolo centrale in modo unico. La copertura posteriore delle sedute anteriori realizzata in carbonio ospita invece il logo dei 115 anni confermando l’attenzione maniacale della Casa per i dettagli di alta gamma.

In fondo è proprio questo il senso dell’operazione. Alfa Romeo non ha voluto reinventare la Stelvio Quadrifoglio, ma reinterpretarla in chiave più esclusiva. Un mix di eleganza e aggressività che mantiene intatto il DNA sportivo del modello, ma che allo stesso tempo lo avvicina al mondo delle serie limitate di lusso: quelle costruite per pochi e spesso destinate a diventare oggetti da collezione ancora prima di arrivare su strada.