Volkswagen: 2 milioni di auto elettriche consegnate dal 2013
Il marchio di Wolfsburg ha raggiunto l’importante traguardo con la consegna di una ID.3. A partire dal 2026 la gamma elettrica ID si arricchirà di quattro nuovi modelli.
Volkswagen ha raggiunto un importante traguardo nel percorso di transizione verso la mobilità a zero emissioni: la consegna di 2 milioni di auto completamente elettriche (BEV). La vettura che segna questo importante risultato è una ID.3 uscita dalle linee di produzione dello stabilimento di Zwickau e consegnata presso la suggestiva Fabbrica di Vetro di Dresda.
La Casa tedesca ha iniziato a produrre vetture elettriche nel 2013 con il lancio della e-up! e oggi consolida la propria posizione di marchio europeo leader nell’elettrico. È da notare che il traguardo di produzione è stato raggiunto dal solo marchio Volkswagen e non dall’intero Gruppo.
I modelli chiave di Volkswagen
Il successo è stato costruito soprattutto su tre modelli fondamentali della famiglia ID, la gamma elettrica del marchio:
- ID.4 e ID.5: il modello ID.4 e la sua variante coupé ID.5 rappresentano il principale pilastro della strategia elettrica, con circa 901.000 unità consegnate dal lancio nei mercati globali, in particolare in Europa, Cina e Stati Uniti.
- ID.3: il modello capostipite della gamma ID, lanciata nel 2020, è stata consegnata in circa 628.000 unità, rendendo accessibile la mobilità elettrica nel segmento delle compatte.
- ID.7 e ID.7 Tourer: la berlina e la versione wagon è stata lanciata nel 2023 e da allora ha registrato circa 132.000 consegne.
Una mobilità elettrica ancora più accessibile
La strategia della Casa di Wolfsburg nel prossimo futuro punta a democratizzare la mobilità elettrica. Dal 2026 verranno lanciate ben quattro nuovi modelli elettrici nei segmenti compatti e ad alto volume, a partire dalla ID. Polo. Martin Sander, Membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite, ha dichiarato:
Questi nuovi modelli rendono l’elettromobilità accessibile a un numero ancora maggiore di Clienti. Il nostro obiettivo è introdurre veicoli elettrici attraenti e accessibili per l’uso quotidiano nel segmento delle auto piccole ad alto volume e, così facendo, compiere i prossimi passi di crescita nella nostra trasformazione.