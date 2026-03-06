Volkswagen: 2 milioni di auto elettriche consegnate dal 2013

Volkswagen ha raggiunto un importante traguardo nel percorso di transizione verso la mobilità a zero emissioni: la consegna di 2 milioni di auto completamente elettriche (BEV). La vettura che segna questo importante risultato è una ID.3 uscita dalle linee di produzione dello stabilimento di Zwickau e consegnata presso la suggestiva Fabbrica di Vetro di Dresda.

La Casa tedesca ha iniziato a produrre vetture elettriche nel 2013 con il lancio della e-up! e oggi consolida la propria posizione di marchio europeo leader nell’elettrico. È da notare che il traguardo di produzione è stato raggiunto dal solo marchio Volkswagen e non dall’intero Gruppo.

I modelli chiave di Volkswagen

Il successo è stato costruito soprattutto su tre modelli fondamentali della famiglia ID, la gamma elettrica del marchio:

ID.4 e ID.5: il modello ID.4 e la sua variante coupé ID.5 rappresentano il principale pilastro della strategia elettrica, con circa 901.000 unità consegnate dal lancio nei mercati globali, in particolare in Europa, Cina e Stati Uniti.

il modello ID.4 e la sua variante coupé ID.5 rappresentano il principale pilastro della strategia elettrica, con circa consegnate dal lancio nei mercati globali, in particolare in Europa, Cina e Stati Uniti. ID.3: il modello capostipite della gamma ID, lanciata nel 2020, è stata consegnata in circa 628.000 unità , rendendo accessibile la mobilità elettrica nel segmento delle compatte.

il modello capostipite della gamma ID, lanciata nel 2020, è stata consegnata in circa , rendendo accessibile la mobilità elettrica nel segmento delle compatte. ID.7 e ID.7 Tourer: la berlina e la versione wagon è stata lanciata nel 2023 e da allora ha registrato circa 132.000 consegne.

Una mobilità elettrica ancora più accessibile

La strategia della Casa di Wolfsburg nel prossimo futuro punta a democratizzare la mobilità elettrica. Dal 2026 verranno lanciate ben quattro nuovi modelli elettrici nei segmenti compatti e ad alto volume, a partire dalla ID. Polo. Martin Sander, Membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite, ha dichiarato: