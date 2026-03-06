Toyota RAV4 Plug-in, due anime e un unico SUV: gli allestimenti

Il debutto è avvenuto sotto i cieli del Sol Levante, ma lo sguardo è già rivolto con decisione verso le strade europee. La nuova Toyota RAV4 PHEV ha iniziato ufficialmente la sua corsa commerciale in Giappone, preludio a uno degli sbarchi più attesi dell’anno nel nostro Paese. Per il mercato nipponico, il colosso ha tracciato una rotta chiara, puntando su due versioni che riescono a far combinare, in perfetta armonia, comfort e sportività. Vedremo se la stessa ricetta verrà, successivamente, declinata anche da noi.

Sportività e comfort

La strategia di Toyota non si limita a offrire un veicolo efficiente, ma punta a intercettare i desideri di una clientela variegata attraverso una gamma sapientemente suddivisa in due anime distinte: la GR SPORT e la versione Z. La prima è dedicata a chi non vuole rinunciare a un’immagine forte e aggressiva, e a un carattere dinamico. Il suo punto di forza risiede in una raffinata taratura del servosterzo elettrico (EPS), pensata per offrire una precisione chirurgica e una risposta diretta nei cambi di direzione. Grazie al Drive Mode Select, il conducente può mutare il feeling di guida a proprio piacimento: selezionando la modalità Sport, lo sterzo cambia in modo più diretto e consistente, rendendo la danza tra le curve un’esperienza coinvolgente, pur mantenendo la fluidità necessaria per scivolare senza sforzo nel traffico urbano quando si usa la modalità Normal.

Dall’altro lato della medaglia troviamo la versione Z, che sceglie la via della comodità vellutata. È la scelta ideale per chi ricerca un look curato e raffinato, senza troppi eccessi, un’alternativa che esalta le linee del SUV nipponico senza rinunciare alla potenza offerta dal powertrain plug-in. Inoltre, a partire dalla primavera del 2026, i proprietari potranno persino acquistare accessori e upgrade funzionali online tramite la piattaforma Toyota Upgrade Factory, estendendo così la vita percepita del veicolo con aggiornamenti che ne migliorano l’equipaggiamento nel tempo.

La produzione

Dietro il fascino del design e l’innovazione tecnologica, batte il ritmo costante della produzione industriale. La nuova RAV4 PHEV prende forma in due poli strategici del Giappone: lo stabilimento di Takaoka (Toyota Motor Corporation) e l’impianto di Nagakusa (Toyota Industries Corporation). La doppia linea produttiva è stata calibrata per sostenere un volume programmato di 700 unità al mese destinate esclusivamente al mercato giapponese. Questi numeri, che si traducono in circa 8.400 vetture l’anno, testimoniano la solidità di un progetto che si appresta a varcare i confini nazionali per portare la sua carica innovativa anche nelle nostre città.