Offerta Leapmotor T03: da 79 euro al mese con finanziamento e interessi 0

Archiviati gli incentivi auto elettriche 2025 che avevano permesso di poter acquistare la Leapmotor T03 ad un prezzo più simile a quello di un’eBike o di un piccolo scooter, la city car torna in offerta per tutto il mese di febbraio 2026 con un finanziamento a tasso zero che permetterà di mettersi nel garage di casa la citycar elettrica con rate a partire da 79 euro al mese. Vediamo adesso i dettagli della promozione della casa automobilistica.

LEAPMOTOR T03: CARATTERISTICHE

Prima ricapitoliamo le principali specifiche tecniche della Leapmotor T03, modello che in Italia nel 2025 ha avuto un ottimo successo. Ne sono infatti state immatricolate 6.242 unità. La piccola T03 è stata la seconda auto elettrica più venduta in assoluto nel nostro Paese. Le sue misure sono 3.620 mm lunghezza x 1.577 mm larghezza x 1.652 mm altezza, con un passo di 2.400 mm. Per i bagagli disposizione ci sono 210 litri. Per quanto riguarda il powertrain, sotto al cofano troviamo un motore da 95 CV alimentato da una batteria da 37,3 kWh che permette una percorrenza di 265 km nel ciclo combinato WLTP. L’accumulatore può rifornire di energia in corrente alternata fino a 6,6 kW. In corrente continua, invece, fino ad una potenza di picco pari a 48 kW. Il prezzo? 18.900 euro.

OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMNETO, RATE E INTERESSI

Fino alla fine di febbraio, la Leapmotor T03 è proposta con un finanziamento a tasso 0 su di un prezzo promozionale di 15.900 euro. A fronte di un anticipo pari a 5.900 euro sarà possibile acquistare la city car con rate da 79 euro (contratto di 24 mesi).

Prezzo promozionale 15.900 euro

Anticipo di 5.900 euro

Rate da 79 euro

Rata finale di 8.933 euro

Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento.