Leapmotor T03 in offerta speciale: da 4.900 euro con gli incentivi

I nuovi incentivi auto elettriche 2025 stanno per arrivare e in questi giorni le case automobilistiche stanno annunciando le offerte dedicate alle loro elettriche che entreranno in vigore non appena l’Ecobonus sarà effettivamente attivo. Anche Lepmotor si è mossa e ha deciso di mettere la sua city car T03 in saldo. Chi infatti, potrà beneficiare dei massimi incentivi, potrà portarsi a casa questo modello addirittura a soli 4.900 euro. Ci sono bici elettriche a pedalata assistita che costano di più…

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Ricordiamo che il nuovo Ecobonus (qui la nostra guida) prevede alcuni requisiti ben precisi. Per potervi accedere, oltre a disporre di una vecchia auto fino ad Euro 5 da rottamare, bisogna per forza essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non deve costare più di 35 mila euro più IVA. Infine, l’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.

LE OFFERTE LEAPMOTOR CON GLI INCENTIVI

Ricordiamo che Leapmotor T03 dispone di un motore in in grado di erogare 70 kW (95 CV) e una coppia massima di 158 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria da 37,3 kWh, che permette un’autonomia di 265 km nel ciclo combinato WLTP. Il prezzo di listino è di 18.900 euro. Con i massimi incentivi ed approfittando anche del contributo di 3.000 euro offerto dal costruttore, la city car elettrica si potrà acquistare a 4.900 euro.

La casa automobilistica ha dedicato un’offerta speciale anche ai SUV elettrici Leapmotor B10 e Leapmotor C10. Il primo, grazie al massimo Ecobonus e al contributo di 3.000 euro, si potrà portare a casa a partire da 15.900 euro. Il secondo, invece, grazie alla medesima formula, si potrà comprare a partire da 19.900 euro. Insomma, grazie ai nuovi incentivi e all’iniziativa promozionale di Leapmotor, la city car elettrica diventa davvero molto interessante, con un prezzo da saldo. Anche per chi punta ai modelli più grandi e costosi, il risparmio è davvero molto importante.