Honda N-One e, la key car debutta in Giappone e guarda all'Europa...

L’Unione Europea punta sulle piccole auto per salvare l’industria? Se davvero si guarda al modello delle kei car giapponesi, proprio in Giappone debutta adesso la nuova “Honda N-One e:“. Si tratta di una kei car elettrica che in patria viene proposta ad un prezzo di partenza di poco meno di 2,7 milioni di yen che al cambio sono poco più di 15.500 euro. Perché interessante? Questo modello, con alcune modifiche del caso, dovrebbe infatti arrivare anche sul mercato del Vecchio Continente.

PRONTA AL DEBUTTO IN EUROPA

Al Goodwood Festival of Speed 2025, Honda aveva mostrato il concept Honda Super EV che poi ha dato origine alla nuova kei car elettrica che adesso debutta sul mercato giapponese. Il modello europeo dovrebbe essere leggermente differente ma lo spirito di auto dalle dimensioni compatte non cambierà. Visto quanto si parla oggi delle kei car come mezzo per salvare l’industria auto europeo, questo modello diventa ancora più interessante. Se davvero arriverà sul mercato del Vecchio Continente, un eventuale successo sarebbe la dimostrazione che puntare su vetture di questa categoria potrebbe essere una scelta giusta.

AUTONOMIA

Nuova “Honda N-One e:" dispone di una batteria con una capacità di 29,6 kWh che permette un’autonomia di 295 km secondo il ciclo WLTC, dunque, quanto basta per un comodo utilizzo in città. Lunga 3,4 metri come da regole per le kei car giapponesi, offre un interno minimalista e nell’allestimento più ricco oltre alla strumentazione digitale è previsto al centro della plancia un sistema infotainment. In corrente continua, l’accumulatore si può ricaricare in 30 minuti (fino all’80%). Su fronte della sicurezza, la vettura può contare sul pacchetto Honda Sensing che include diversi sistemi ADAS di ultima generazione.

