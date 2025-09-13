Noleggio auto più flessibile e conveniente con le tariffe orarie di Locauto

Le persone che hanno la necessità di pianificare uno spostamento veloce possono prendere in considerazione il noleggio auto con Locauto, scegliendo fra due formule tariffarie, la prima da 6 ore e la seconda da 12 ore. Le tariffe orarie appena indicate permettono inoltre di risparmiare fino al 40% rispetto alla tariffa standard giornaliera.

Sfruttando le tariffe orarie da 6 e 12 ore di Locauto Rent, è possibile ad esempio ritirare la vettura alle 9 di mattina per poi restituirla entro le 15 oppure direttamente alle 9 di sera, in base a quelle che sono le proprie esigenze. Una soluzione che viene incontro, in particolare, alle richieste di freelance, liberi professionisti e imprenditori.

Gli altri vantaggi del noleggio auto con Locauto

Al di là della possibilità di risparmiare rispetto alla tariffa standard prevista per il noleggio giornaliero, Locauto mette in campo altri servizi che rendono l’esperienza di noleggio auto più piacevole. Una di queste è lo Smart Check-In, servizio che consente ai clienti Locauto di recarsi direttamente all’area di parcheggio e ritirare l’auto dopo aver firmato il contratto digitale.

Locauto ricorda inoltre che tutti i suoi veicoli sono regolarmente puliti e igienizzati, al fine di garantire la massima sicurezza ogni volta che un loro cliente ritira l’auto a noleggio. Nello specifico, i dipendenti Locauto utilizzano prodotti certificati dal Ministero della Salute, in aggiunta ai dispositivi di igienizzazione.

Le tariffe orarie da 6 e 12 ore sono disponibili attraverso la prenotazione online, via call center o direttamente in sede. Nell’eventualità si superino le 12 ore prima della riconsegna del veicolo, il sistema di prenotazione ricalcola in automatico la tariffa, applicando la migliore tariffa giornaliera disponibile in quella data.

In ottica risparmio, infine, Locauto Rent chiarisce che applica uno sconto del 40% se la scelta ricade sulla tariffa da 6 ore, mentre per la tariffa da 12 ore viene calcolato uno sconto del 20%.