BYD taglia gli obiettivi di vendita, la crescita rallenta

BYD ha deciso di tagliare del 16% di suoi obiettivi di vendita per il 2025. Come riporta Reuters, la casa automobilistica punta adesso a vendere nell’intero anno 4,6 milioni di veicoli in tutto il mondo. Secondo il rapporto, il nuovo obiettivo sarebbe stato comunicato internamente e ai fornitori selezionati il ​​mese scorso per arrivare a programmare meglio la produzione degli ultimi mesi dell’anno. Tuttavia, questo obiettivo potrebbe cambiare ulteriormente a seconda di come evolverà il mercato. In breve, l’obiettivo molto ambizioso di 5,5 milioni di veicoli venduti nel 2025 non è più raggiungibile e quindi il colosso cinese dell’auto ha dovuto rivedere i suoi piani.

Si tratta anche di un segnale molto chiaro che il trend di crescita record visto negli ultimi anni starebbe rallentando. La casa automobilistica oggi starebbe infatti affrontando la sua crescita annuale più lenta degli ultimi cinque anni.

UTILI IN CALO

Qualche segnale che la crescita di BYD stava rallentando, in realtà, c’erano già stati. La scorsa settimana, per esempio, l’azienda cinese aveva comunicato di aver ottenuto nel secondo trimestre del 2025 un calo del 30% degli utili, il primo calo in oltre tre anni. Il ridimensionato degli obiettivi, secondo il rapporto, dipenderebbe essenzialmente dalle complessi condizioni del mercato auto e della sempre più agguerrita concorrenza all’interno del mercato auto cinese. Lo sappiamo bene e ne abbiamo scritto diverse volte in passato, sul mercato cinese è in corso una guerra dei prezzi che sta anche riducendo i margini delle case automobilistiche.

Il nuovo obiettivo di vendita rappresenta un aumento del 7% rispetto all’anno scorso e si tradurrebbe nella crescita annuale più lenta dal 2020, quando le vendite erano diminuite del 7%. Nel 2024, ricordiamo, erano stati venduti circa 4,3 milioni di veicoli, consentendo a BYD di chiudere l’anno tra i primi costruttori al mondo in termini di vendite. Tuttavia, ora mostra innegabili segnali di rallentamento, soprattutto nel suo mercato principale, la Cina, che rappresenta quasi l’80% delle sue vendite. La produzione di BYD è calata per il secondo mese consecutivo ad agosto, segnando la prima contrazione mensile consecutiva dal 2020.