La Mercedes CLA AMG protagonista di nuove foto spia

DUE O TRE MOTORI ELETTRICI

Mercedes e la sua divisione AMG presteranno particolarmente attenzione al comparto tecnico della nuova CLA in versione sportiva. La vettura offrirà infatti una propulsione completamente elettrica caratterizzata dalla presenza di un doppio motore a flusso assiale di origine Yasa, azienda britannica entrata nel 2021 in orbita Mercedes.

I due motori elettrici della CLA AMG erogheranno una potenza adeguata alle ambizioni di questa variante, per cui non sorprende se si parla di circa 450 cavalli da scaricare a terra tramite la trazione integrale. Non si esclude però la possibilità che a bordo possa arrivare anche un terzo motore elettrico, con la potenza che in questo caso andrebbe a raggiungere i 500 cavalli.

Come è evidente dai numeri in ballo, Mercedes punterà con decisione sulle prestazioni, ma questo non significa che il costruttore non presterà una certa attenzione all’autonomia. La CLA AMG potrebbe infatti beneficiare di una batteria da 85 kWh capace di consentirle di percorrere quasi 650 chilometri con una piena ricarica, mentre per gli appassionati legati al rombo dei V8 potrebbe esserci un sistema audio progettato espressamente per simulare il suono di un motore termico a benzina, andando così a sostituire il ronzio tipico dei motori elettrici.

[Foto spia: Auto Express]