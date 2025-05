Opel GSE: inizia una nuova era completamente elettrica

Nel 2025 Opel aprirà un nuovo capitolo nella propria strategia di elettrificazione, trasformando il sub-brand GSE in una gamma esclusivamente elettrica. Dopo aver rilanciato nel 2022 l’acronimo storico, che è ora reinterpretato come Grand Sport Electric, il marchio tedesco si prepara a ridefinire il concetto di sportività a zero emissioni con una serie di modelli che promettono prestazioni dinamiche, estetica incisiva e un’esperienza di guida coinvolgente.

Il CEO Florian Huettl ha annunciato il passo decisivo verso la completa elettrificazione dei modelli GSE, sottolineando come questi veicoli non solo rispecchieranno la tradizione sportiva del marchio, ma sapranno anche trasmettere emozioni grazie alla spinta dell’elettrico. I nuovi modelli rappresenteranno la punta di diamante dell’offerta Opel, con una messa a punto pensata per esaltare il piacere di guida senza rinunciare alla sostenibilità.

CAMBIERA’ L’ESTETICA

L’identità visiva di GSE sarà aggiornata con un logo modernizzato, parte di un linguaggio di design che fonde l’ingegneria tedesca con un’estetica pop, già vista nelle campagne “Yes, of Corsa“, “GOGRAND" e “Adventure-ready Frontera“. Un cortometraggio manifesto, intitolato “Three Letters”, introduce il nuovo volto del sub-brand, costruendo un immaginario più contemporaneo, volto a raggiungere un pubblico attento tanto allo stile quanto alle prestazioni.

Il significato delle tre lettere del logo GSE viene cosi riletto in chiave emozionale. G come Grand, sinonimo di tenuta di strada, forza G e cura ingegneristica. S come Sport, tra velocità, curve dinamiche e adrenalina ed E come Electric, una sigla che richiama eccitazione ed euforia.

LA BASE TECNICA

Dal punto di vista tecnico, i nuovi modelli GSE saranno basati su piattaforme 100% elettriche, offrendo zero emissioni locali senza sacrificare performance e comportamento dinamico. Le sospensioni saranno tarate per una risposta precisa, con un assetto pensato per enfatizzare il contatto con la strada, soprattutto in curva e ad alta velocità. Opel assicura che, come per ogni veicolo con il Blitz sul cofano, anche i GSE garantiranno stabilità in frenata e in autostrada.

Con questa nuova generazione, GSE non sarà più solo un’etichetta per versioni ibride plug-in, come già accaduto con Astra e Grandland, ma un simbolo distintivo dell’identità elettrica di Opel.

IL VIDEO