Opel Mokka GSE, dal rally alla strada: le prime immagini

Non troppo tempo fa l’Opel Mokka GSE Rally ha celebrato la sua anteprima all’ELE Rally nei Paesi Bassi, occasione in cui il prototipo si è annunciato come un astro nascente del rally elettrico. Opel ha ora confermato però che la Mokka GSE verrà lanciata come un modello di serie e in futuro verrà reso possibile ai clienti guidare il SUV compatto elettrico Opel di successo in versione GSE ad alte prestazioni. Come la versione pensata per il Rally, anche l’Opel Mokka GSE beneficia dei risultati pionieristici e dell’esperienza dell’azienda nei rally elettrici.

Opel Mokka GSE Rally, fresco protagonista dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE", è una scarica di adrenalina. Uno sguardo è sufficiente oper capire che non passa inosservato grazie alla livrea da motorsport, lettering “OMG! GSE" ben in vista, cofano nero, pinze dei freni gialle e tanti altri dettagli che raccontano subito il suo spirito da gara.



A non passare inosservati ci sono anche i dati tecnici: 207 kW (280 CV) di potenza massima, 345 Nm di coppia e una tecnologia specifica per il modello la rendono un oggetto molto interessante. Calle Carlberg, campione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2023, ha già avuto modo di testare l’Opel Mokka GSE Rally e ne è entusiasta: “E’ brillante per potenza e maneggevolezza, divertente fin dal primo istante“. Per lui, il vero salto di qualità è che Opel abbia trasformato quel prototipo da gara in una versione di serie accessibile a tutti, l’Opel Mokka GSE.



L’Opel Mokka GSE erediteràPrestazioni brillanti, risposta precisa e una tenuta di strada sicura e coinvolgente saranno al centro dell’esperienza ache sulla versione stradale, arriccita da dettagli estetici ispirati al mondo rally.Al momento, però,la Mokka GSE è attualmente in fase di test finale sotto camuffamento, per garantire ai clienti une affinato grazie all’esperienza raccolta nelle competizioni, come le prime uscite a Eindhoven e al Rallye Vosges Grand-Est. Intanto, Opel prepara il terreno per nuovi annunci del programma OMG! GSE, con lein arrivo a breve.