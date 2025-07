Leapmotor B10, ci siamo: il SUV si può ordinare in Europa. Il prezzo è interessante

Leapmotor B10 sbarca ufficialmente in Europa e va ad ampliare la gamma di modelli che il marchio cinese del Gruppo Stellantis propone ai clienti. Si tratta di un SUV elettrico di segmento C che in Cina aveva fatto il suo debutto ad aprile. Adesso, è il turno del Vecchio Continente. Gli ordini sono già stati ufficialmente aperti nei primi mercati. Entriamo nei dettagli e scopriamo qualcosa di più del SUV.

ESTERNI ED INTERNI

MOTORE E AUTONOMIA

Nuova Leapmotor B10 misura. Il design del SUV elettrico richiama quello degli ultimi modelli della Casa cinese, come la Leapmotor C10 e si caratterizza per un frontale dove troviamo fari sdoppiati e una sottile striscia luminosa alla base del cofano. Al posteriore, invece, troviamo gruppi ottici a tutta larghezza. Rispetto al modello cinese, non è presente il sensore LiDAR sul tetto.A disposizione di sonoche possono salire a 515 litri grazie al doppio fondo. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si sale a quota 1.415 litri.Salendo a bordo, troviamo un ambiente minimalista come vuole oggi la moda e ovviamente c’è anche molta tecnologia. Il quadro strumenti è digitale e dispone di uno schermo da 8,8 pollici. Centralmente sulla plancia è invece presente unper gestire le funzioni del sistema infotainment che è alimentato dal. La piattaforma software è la. Presente il supporto ad Apple CarPlay, mentre per quello ad Android Auto bisognerà attendere dicembre 2025 quando arriverà un aggiornamento OTA.

PREZZI

Il nuovo SUV elettrico poggia sulla piattaforma LEAP3.5 ed è proposto con una motorizzazione da. In termini di prestazioni, parliamo di un’accelerazionee di una velocità massima di. Sono disponibili due opzioni di batteria: una dache offre fino adi autonomia WLTP e una dache offre fino a. Entrambi gli accumulatori possono ricaricare in corrente alternata a fino a 11 kW e in corrente continua fino a 168 kW. Nuova Leapmotor B10 offre 17 sistemi ADAS e un sistema di telecamere a 360 gradi.

B10 è disponibile in due allestimenti. La versione

LIFE

offre di serie un tetto panoramico in vetro da 1,8 m² con parasole elettrico, cerchi in lega da 18 pollici, telecamera di parcheggio a 360 gradi, pacchetto ADAS completo e molto altro. L’allestimento

DESIGN

aggiunge sedili in ecopelle, illuminazione ambientale, sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente e altre funzionalità aggiuntive. Quanto costa? Gli ordini per il B10 in Europa inizieranno gradualmente oggi in mercati selezionati, con un prezzo di listino a partire da 29.900 euro. Maggiori dettagli per il mercato italiano sono attesi a breve.