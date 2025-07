Vacanze ad emissioni zero? Ecco il camper elettrico cinese con 460 km di autonomia

Siamo in estate ed è tempo di vacanze e molti si concederanno una pausa viaggiando con il loro camper. Per chi cerca un modo più sostenibile per spostarsi, il mercato dei camper elettrici è oggi estremamente di nicchia con modelli che offrono autonomie non certo particolarmente elevate, un problema non da poco dato che questi veicoli nascono per affrontare lunghi viaggi. Un modello a batteria oggi offre ancora troppe limitazioni. Comunque, piano piano, il mercato dei camper elettrici si sta arricchendo di nuovi prodotti sempre più interessanti. Per esempio, dalla Cina arriva X-Van realizzato da Farizon, divisione veicoli commerciali di Geely. Vale la pena di notare che Farizon non è sconosciuto in Europa dato che nel Regno Unito commercializza il suo “Super Van" elettrico. Proprio sulla base di questo Van nasce il camper X-Van.

DIMENSIONI E AUTONOMIA

Il veicolo è lungo 5,02 metri, largo 1,98 metri e alto 2,14 metri con un passo di 3,10 metri. Rispetto al Farizon Super Van, la versione camper è solo leggermente più alta, anche con il tetto a soffietto ripiegato (il sistema di apertura e chiusura è elettrico). Il camper, così come il Van poggiano sulla piattaforma SuperVAN di Farizon, derivata dalla Geely Multi-Purpose Architecture (GMA) del Gruppo cinese. Questa piattaforma per veicoli commerciali leggeri è progettata per consentire la realizzazione di modelli personalizzati per i mercati in cui saranno venduti. Al momento non è chiaro se il nuovo camper X-Van elettrico arriverà anche in Europa.



In ogni caso, in Cina può contare su di un motore da 170 kW e 336 Nm di coppia massima. Il tutto è alimentato da una batteria LFP di Gotion High-Tech che dovrebbe garantire un’autonomia CLTC di 460 km. Dati interessati ma vista la “generosità" del ciclo CLTC, la percorrenza realtà non potrà che essere inferiore. Dunque, difficile che questo camper elettrico possa risultare particolarmente pratico nei lunghi viaggi. In ogni caso, tra le funzionalità avanzate troviamo il supporto alla tecnologia V2L cioè vehicle-to-load che permette di utilizzare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni. Funzione che nei campeggi può risultare particolarmente utile. Per esempio, sarà possibile alimentare un fornello elettrico, un frigorifero e tutto quanto necessario quando si va in campeggio.

PREZZO

Quanto costa il camper elettrico Farizon X-Van? Si parte da 269.900 yuan, cioè circa 32.500 euro. Chi lo prenoterà entro la fine dell’anno versando un anticipo di 5.000 yuan, poco più di 600 euro, riceverà un drone, un set da campeggio, una wallbox per la ricarica e un “pacchetto di Natale” per un valore totale di 25.000 yuan, cioè circa 3.000 euro.