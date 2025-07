Camper elettrico? Grounded G3 fa più di 435 km con una carica

Voglia di vacanze a bordo di un camper elettrico? Oggi è difficile, perché veicoli simili sono una rarità. Il problema principale è facilmente intuibile ed è legato alla limitata autonomia. Del resto, i camper nascono per viaggiare e un modello a batteria oggi rischierebbe di avere troppe limitazioni. Grounded, un produttore di camper elettrici con sede a Detroit fondato da ex ingegneri di SpaceX, sta cercando di proporre modelli con sempre meno limitazioni. Infatti, l’azienda ha di recente lanciato Grounded G3, un camper elettrico nato per poter macinare tanti chilometri senza grossi problemi a patto comunque di non aver problemi di portafoglio, visti i costi non indifferenti.

C’É ANCHE STARLINK

PERSONALIZZABILE

La base di questo camper elettrico è die precisamente si potrà scegliere tra i modelli Chevrolet. La differenza? Essenzialmente la lunghezza. Utilizzando la base dello Zevo 600 ci sarà quindi più spazio a disposizione all’interno del camper. Grounded G3 è stato progettato anche grazie ai molti feedback che l’azienda ha ricevuto ed offre una dotazione particolarmente completa che include anche laper non rimanere mai senza Internet. Sul tetto è installato unche serve per alimentare i dispositivi elettrici di bordo o per ricaricare unache permetterà di gestire al meglio l’alimentazione di tutti gli elettrodomestici elettrici presenti, anche quando non si ha a disposizione una fonte di energia esterna. Tale accumulatore può funzionare pure a basse temperature grazie ad un sistema di pre-riscaldamento. Non manca nemmeno la(Vehicle-to-Load) fino a 1,4 kW per alimentare dispositivi elettrici esterni.Per Grounded G3 viene dichiarata. Trattandosi di dati di percorrenza di un veicolo americano dovrebbero essere secondo il ciclo EPA molto più preciso e stringente di quello WLTP. Viste le dimensioni si tratta di un’autonomia interessante, sebbene forse ancora non sufficiente per chi è abituato a viaggiare con i camper diesel. E il powertrain? Ci sono due motori elettrici e quindi è presente la trazione integrale. Lacon 529 Nm di coppia. Grounded non dichiara la capacità della batteria ma spulciando tra le specifiche dei furgoni BrightDrop si scopre che l’accumulatore dovrebbe avere unache si potrà ricaricare presso tutte le colonnine, sia quelle in corrente continua e sia quelle in corrente alternata. C’è il supporto anche per il connettore NACS per poter ricaricare presso i Supercharger di Tesla.

All’interno, Grounded punta sulla personalizzazione ed è in grado di offrire tutto quanto serve per viaggiare nel massimo comfort. G3 è disponibile in: Form (165.000 dollari), Function (180.000 dollari) e Freedom (200.000 dollari). Ogni allestimento offre diversi livelli di dotazioni, tra cui upgrade per la cucina, per il bagno ed altro. Il livello Freedom include la batteria di accumulo con la capacità maggiore, connettività Starlink e finiture personalizzate. Le prime consegne sono già attese in questo mese di luglio.