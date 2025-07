Crash test Euro NCAP: 5 stelle per Polestar 4, Lynk & Co 02, Omoda 9, Zeekr 7X e MG P9

Nuova tornata di crash test per Euro NCAP che ha messo sotto esame 9 vetture di cui 5 hanno ottenuto il massimo punteggio. Nel comunicato, Euro NCAP ha voluto sottolineare l’importanza delle sue prove che permettono di individuare eventuali criticità a cui poi le case automobilistiche poi pongono rimedio. Un primo esempio sono i SUV TIGGO 7 e TIGGO 8 prodotti dalla casa automobilistica cinese Chery.

ECCO PERCHÉ SONO IMPORTANTI I CRASH TEST EURO NCAP

Durante i test Euro NCAP della TIGGO 7, i cui risultati sono condivisi con la TIGGO 8 che sostanzialmente è la versione con 3 file di sedili, è stata scoperta una, che corre lungo il lato della zona dei finestrini ed è progettato per proteggere gli occupanti dall’impatto con la testa e l’addome contro il lato del veicolo in caso di impatto laterale. È stato riscontrato che l’airbag a tendina della TIGGO 7 non si attivava correttamente, riducendo la sua capacità di proteggere la testa di un bambino seduto sui sedili posteriori. La causa del guasto è stata identificata e a Chery è stata data l’opportunità di intervenire. Tuttavia, dopo aver eseguito un nuovo test, l’airbag a tendina non ha migliorato le sue prestazioni. Per questo, Euro NCAP ha suggerito a Chery di rivedere la progettazione del sistema. Il tutto ha comportato una riduzione del punteggio complessivo di TIGGO 7 e TIGGO 8, che non hanno ottenuto la valutazione a cinque stelle e sono scese a quattro.

Atro esempio, con la nuova Hyundai Inster. Durante i test, gli esperti di Euro NCAP hanno riscontrato un problema con la portiera lato guida. Nel test di impatto laterale con barriera, la portiera del conducente è risultata sbloccata dopo il test, il che significa che avrebbe potuto aprirsi e compromettere la sicurezza delle persone a bordo. Per la piccola elettrica 4 stelle ma con ampi margini di miglioramento. La Ford Tourneo Courier era stata valutata nel 2024. All’epoca, durante il test con barriera rigida a tutta larghezza, la protezione della testa dei passeggeri posteriori era stata valutata scarsa, sulla base di letture di decelerazione con manichino. Complessivamente, la vettura non era andata oltre le 3 stelle. Da allora, Ford ha migliorato il sistema di ritenuta per i passeggeri posteriori e la valutazione della Tourneo Courier è stata ora portata a quattro stelle.

I RISULTATI DEI CRASH TEST

E venendo ai modelli di auto che hanno invece ottenuto il punteggio pieno, cioè le, sono:, un SUV coupé elettrico,, un SUV elettrico,, un SUV,, un SUV elettrico e, un pick-up elettrico. Ognuno di questi modelli ha ottenuto buoni risultati nei test, ma in termini di protezione dei passeggeri in caso di impatto è stata la Polestar 4 a impressionare di più, con un punteggio di protezione degli occupanti adulti del 92%, superando di gran lunga tutti gli altri. Il modello con i sistemi di assistenza alla guida più efficienti è risultato, invece, la Lynk & Co 02.