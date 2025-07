INEOS Grenadier Trialmaster X LETECH, il fuoristrada per i percorsi più estremi

Dopo il successo riscosso al Goodwood Festival of Speed 2024, la versione con assali a portale dell’INEOS Grenadier entra ufficialmente in produzione. Frutto della collaborazione tra INEOS Automotive e lo specialista tedesco LETECH, il nuovo modello prende il nome di Grenadier Trialmaster X LETECH ed è pronto ad affrontare i terreni più difficili.

Caratteristiche e novità

La vera novità tecnica del nuovo INEOS Grenadier Trialmaster X LETECH sta nell’. Si tratta di una soluzione non comune in questo settore, che consente di portare l’altezza da terra a 450 mm, 186 mm in più rispetto alla versione standard. Anche la, passando da 800 mm a 1.050 mm. Questi interventi aumentano la capacità di affrontare ostacoli estremi e rafforzano l’identità del Grenadier come veicolo realmente pensato per le spedizioni più impegnative.

A livello meccanico, la conversione prevede l’introduzione di un nuovo schema di sospensioni a cinque bracci sia sull’anteriore che sul posteriore, pneumatici BF Goodrich Mud Terrain da 37”, cerchi beadlock forgiati da Hutchinson Industries e un sistema frenante maggiorato. Il pacchetto include anche accessori sviluppati da LETECH come parafanghi allargati, pedane laterali rinforzate, un verricello WARN con capacità di 4,5 tonnellate, scala posteriore multifunzione con supporto per tanica, portapacchi con listellatura e luci LED e lightbar con sei proiettori supplementari e portaruota di scorta posteriore. A completare l’allestimento ci sono battitacco personalizzati e badge dedicati.

Per chi desidera una configurazione ancora più avanzata, LETECH propone come optional il sistema integrato per il controllo della pressione degli pneumatici, cassetti posteriori con serratura, luci da lavoro posteriori a LED e un kit completo di rampe da sabbia MAXTRAX.

Sotto il cofano, il cliente può scegliere tra i motori sei cilindri in linea turbo benzina o diesel di origine BMW, (già presenti sulle versioni standard). Gli interni offrono sedili anteriori riscaldati rivestiti in pelle, vetri oscurati, tappetini in moquette e impianto audio premium, oltre ai classici finestrini Safari. Il veicolo, grazie all’aggiornamento del peso massimo a 4,2 tonnellate, mantiene una capacità di traino di 3.500 kg e un carico utile fino a 642 kg per la versione Quartermaster.

Prezzo e disponibilità

Il montaggio delle conversioni avviene negli stabilimenti LETECH vicino a Stoccarda, dove vengono gestiti anche omologazione e spedizione. Nei Paesi UE ed EEA, i clienti potranno, che faranno da tramite con LETECH. In Germania, invece, l’intero processo sarà gestito direttamente dallo specialista tedesco. Per acquistare l’INEOS Grenadier Trialmaster X LETECH, un mezzo ideale soprattutto per i servizi di soccorso e le agenzie umanitarie, bisogna prevedere una spesa di almeno