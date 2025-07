Toyota cambia strategia: produrrà auto elettriche in Europa dal 2028

Toyota è il più grande produttore di auto al mondo e nel 2024 ha confermato ancora una volta questo primato arrivando a vendere globalmente oltre 10,8 milioni di veicoli. Oggi, la casa automobilistica dispone di fabbriche in tutto i mondo, anche in Europa. Secondo quanto riporta Nikkei, Toyota avrebbe preso una decisione molto importante per il suo futuro nel Vecchio Continente. Infatti, entro il 2028 avrebbe intenzione di iniziare a produrre auto elettriche in Europa. In particolare, secondo il rapporto, la casa automobilistica punterebbe a produrre 100 mila BEV all’anno a Kolín, nella Repubblica Ceca. In questo impianto oggi si costruiscono, ricordiamo, le Toyota Aygo X e Toyota Yaris. Pare che la prima elettrica che sarà prodotta in questa fabbrica sarà un SUV.

Questa decisione mette in evidenza un cambiamento strategico verso la produzione localizzata di veicoli elettrici in vista del divieto imposto dall’Unione Europea, previsto per il 2035, sulle vendita delle nuove autovetture a combustione interna.

ANCORA POCHI DETTAGLI

Il SUV farà parte della nuova gamma di veicoli elettrici che Toyota vuole mettere a disposizione per i clienti europei nei prossimi anni. Purtroppo, i dettagli sono ancora pochi e non sappiamo se si tratterà di una delle elettriche Toyota fresche di presentazione o di un modello ancora inedito. Sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. Andando a produrre i veicoli elettrici all’interno dell’Unione Europea, Toyota intende semplificare le catene di approvvigionamento, ridurre le emissioni legate alla logistica e migliorare la competitività in termini di costi. Ricordiamo che tra le altre cose, la casa automobilistica punta a raggiungere la neutralità carbonica in Europa entro il 2035.



In vista dell’arrivo di una più ampia gamma di auto elettriche in Europa e visti gli obiettivi delle, Toyota punta a rivedere la sua strategia di produzione, arrivando a costruire le sue vetture a batterie direttamente nel Vecchio Continente. Non rimane quindi che attendere maggiori informazioni da parte della casa automobilistica giapponese.