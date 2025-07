Tesla, le batterie allo stato solido? Quelle attuali hanno ancora molto da dire

Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di batterie allo stato solido. Diverse aziende e case automobilistiche ci stanno lavorando come ben sappiamo. Ma Tesla? Non ha fretta perché le attuali batterie hanno ancora molto da dire e lo sviluppo permetterà di migliorarle ulteriormente. Lars Moravy, vicepresidente a capo dell’ingegneria di Tesla, è molto chiaro al riguardo, prevedendo un continuo miglioramento dell’attuale tecnologia degli accumulatori. Questo ovviamente non significa che l’azienda di Elon Musk non prenda in considerazione altre soluzioni come appunto quella delle batterie allo stato solido.

MIGLIORAMENTI CONTINUI

Lars Moravy pensa che ci sianodelle attuali batterie che permetteranno di ottenere ulteriori passi avanti. Non ci sarà quindi improvvisamente un repentino salto generazione con nuove tecnologie. Si tratta di un posizione simile a quella espressa da altri esperti di batterie. Nonostante il “fascino" di tecnologie come quella allo stato solido che sembra promettere sulla carta progressi in grado di risolvere in un colpo solo il problema dell’autonomia e della ricarica, gli attuali accumulatori hanno ancora molto da dare e non sono certamente giunti al termine del loro sviluppo, anzi…

Secondo Moravy, la tecnologia delle batterie agli ioni di litio è migliorata costantemente di anno in anno e ci si aspetta che questa tendenza continui. Secondo le sue stime, ogni hanno ci sono stati incrementi di circa il 3% in termini di densità energetica e velocità di ricarica. Tesla aggiorna i suoi vari stabilimenti di produzione di batterie con celle dal design migliorato ogni due anni e di recente ha iniziato ad utilizzare nuove celle fornite da CATL e LG che presentano una serie di miglioramenti nella chimica e nei processi di produzione.

Penso che questa tendenza continuerà a lungo e che troveremo molti altri miglioramenti nelle batterie che realizziamo per i nostri veicoli.

Effettivamente, sebbene si stia lavorando molto sulla tecnologia allo stato solido, le aziende stanno continuando ad investire sulle batterie agli ioni di litio ottenendo progressi interessanti. Non possiamo non ricordare che BYD ha introdotto la ricarica megawatt sulle sue vetture e che Ford sta lavorando allo sviluppo di celle al litio-manganese (LMR) come alternativa alle batterie LFP. In altre parole, la tecnologia allo stato solido che sulla carta appare fantastica ed in grado di risolvere praticamente ogni difetto delle batterie odierne, non andrà a sostituire gli attuali accumulatori molto presto dato che continueranno a migliorare.