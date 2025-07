Caselani Type Ami Spiaggina, prime immagini del quadriciclo da spiaggia in stile vintage

Tutti conoscono la Citroen Ami, un quadriciclo elettrico nato per muoversi facilmente all’interno dei sempre più caotici centri delle grandi città. Un modello che piace e che spesso viene utilizzato per creare versioni personalizzate davvero molto particolari. Un esempio arriva da “Caselani Carrosserie" che ha reinterpretato la piccola Citroen Ami ispirandosi ai modelli del passato della casa automobilistica francese. A febbraio avevamo visto la Caselani Type Ami, ispirata alla Citroen Type H. Adesso è arrivata l’estate e pare che ci siano novità in quanto Caselani non avrebbe ancora finito di lavorare sulla Citroen Ami. Stando a quanto ci racconta L’Argus è in arrivo una versione spiaggina della Type Ami con nuovo body kit ispirato alle beach car degli anni ’60.

PRONTA PER LA SPIAGGIA

Sebbene la Citroen Ami sia stata originariamente pensata per i brevi spostamenti in città, abbiamo scoperto che con il giusto equipaggiamento estivo, si adatta perfettamente anche alle località balneari, grazie alla sua compattezza e agilità.

Dunque, Caselani ha deciso di prendere il piccolo quadriciclo elettrico francese per proporre una sua interpretazione di una versione spiaggina che guarda al passato. Le modifiche alla Type Ami prevedono sostanzialmente la rimozione delle portiere. Al loro posto troviamo un cordone, una soluzione già vista sulla FIAT Topolino Dolcevita. Inoltre, è presente pure una capote in tela in stile vintage. Sono già stati costruiti alcuni esemplari per testare questo modello su strada in condizioni reali e pare che l’obiettivo sia quello di lanciare la versione definitiva nel 2026. Inoltre, l’artista Enrique Napp è stato incaricato di sviluppare un’edizione speciale che si distingue per il colore beige, la capote in tela a righe e i rivestimenti coordinati.



Ovviamente, anche se l’estetica è stata totalmente personalizzata, la base meccanica non cambia. Troviamo quindi sempre un motore elettrico da 6 kW abbinato a una batteria da 5,4 kW che permette un’autonomia di 75 km. La velocità massima raggiunge i 45 km/h.

MA IL PREZZO?

Ancora non si sa nulla al riguardo ma certamente non sarà contenuto. Ricordiamo comunque che la Type Ami è proposta a partire da 15.900 euro IVA inclusa ma il costo può salire ancora aggiungendo gli optional messi a disposizione.