Questo motore di Dongfeng ha raggiunto un'efficienza record del 48%: meglio di Toyota e BYD

Non si sviluppano più nuovi motori endotermici? Non è affatto vero. Dongfeng, per esempio, ha presentato il suo nuovo motore Mach 1.5T a benzina, pensato per essere utilizzato all’interno di sistemi ibridi. Molto importante, questo propulsore vanta un’efficienza massima certificata del 48,09%. Si tratta del primo motore ibrido a benzina in Cina a superare un valore di efficienza del 48%.

TANTA TECNOLOGIA PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA

Questo valore di riferimento ha ottenuto la certificazione “Energy Efficiency Star” dal China Automotive Technology and Research Center (CATARC). Grazie allo sviluppo e all’utilizzo di nuove soluzione tecniche innovative, Dongfeng è riuscita a realizzare un motore molto efficiente che riesce ad alzare ulteriormente l’asticella. Come ricorda infatti la stampa cinese, i motori a ciclo Atkinson di Toyota, inclusi quelli della Prius e della famiglia Dynamic Force, raggiungono un’efficienza di circa il 40-41% in condizioni ottimali. I recenti motori per sistemi ibridi di case automobilistiche cinesi, come quelli di BYD, hanno registrato efficienze di circa il 46-46,5%. Insomma, il nuovo motore Mach 1.5T ha ottenuto un risultato davvero molto interessante che permetterà di ridurre ulteriormente consumi ed emissioni, cosa molto importante visto che le diverse normative sulle emissioni in molti Paesi sono sempre più stringenti.

I SEGRETI DEL MOTORE DI DONGFENG

L’azienda cinese spiega che il motore impiega un innovativo metodo di combustione, un elevato rapporto di compressione superiore a 15,5, un particolare sistema di accensione e un sistema di iniezione del carburante a 500 bar. A tutto questo si aggiungono alcune soluzioni specifiche per applicazioni in sistemi ibridi come un turbocompressore a geometria variabile e la fasatura variabile elettrica delle valvole. Il tutto è stato ottimizzato per garantire un rendimento uniforme su tutto l’arco di utilizzo del motore. Non è finita qui perché Dongfeng menziona altre diverse soluzioni tecniche applicate su questo nuovo motore tra cui una pompa dell’olio integrata nel motore elettrico che hanno permesso di ridurre sensibilmente le perdite meccaniche.

Il risultato di questo lavoro hanno consentito di realizzare un motore in grado di operare nella sua zona di massima efficienza per oltre il 50% del tempo di funzionamento. Secondo Dongfeng, queste innovazioni migliorano l’efficienza nei consumi e l’erogazione di potenza in una vasta gamma di scenari di guida. Il nuovo motore dimostra ancora una volta come le aziende cinesi siano particolarmente attive nel proporre soluzioni innovative che non riguardano solamente le auto elettriche, offrendo tecnologie sempre migliori.