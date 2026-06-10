GMW ORA 5, il SUV cinese sbarca in Italia con prezzi a partire da 26.950 euro

Il debutto italiano della nuova GWM ORA 5 è ormai imminente: il SUV di segmento C sarà ordinabile presso la rete nazionale a partire dalla fine di giugno 2026. La strategia di lancio punta su un listino competitivo che parte da 26.950 euro chiavi in mano per la versione d’ingresso. La particolarità di questo modello risiede nella sua versatilità tecnologica, offrendo tre diverse motorizzazioni sulla medesima piattaforma.

Design e Dimensioni: razionalità e spazio

La GWM ORA 5 si presenta come un crossover lungo 4,47 metri e con un generoso passo di 2,72 metri che assicura un’ottima abitabilità per cinque occupanti. Il design esterno è caratterizzato da cerchi in lega da 18" di serie e fari a LED, mentre la capacità del bagagliaio raggiunge i 1.120 litri con i sedili posteriori abbattuti. Insomma, un prodotto in linea con le tendenze del momento. Per le similitudini stilistiche lasciamo il giudizio al lettore.

Motorizzazioni: ampia scelta

La GMW ORA 5 si candida al ruolo di regina della versatilità. Perché? Beh, poiché ogni motorizzazione è studiata per esigenze specifiche, così abbiamo termico puro, ibrido ed elettrico. Nel dettaglio:

Turbo benzina: motore 1.5 da 160 CV (118 kW) e 270 Nm, con cambio automatico 7-DCT;

motore 1.5 da (118 kW) e 270 Nm, con cambio automatico 7-DCT; Hi2 Full Hybrid: sistema combinato da 223 CV (164 kW) e 476 Nm. Non necessita di ricarica esterna e dichiara consumi di 5,1 l/100 km;

sistema combinato da (164 kW) e 476 Nm. Non necessita di ricarica esterna e dichiara consumi di 5,1 l/100 km; Full Electric: motore da 205 cv (150 kW) e batteria LFP da 58,3 kWh. L’autonomia WLTP è di 435 km (fino a 603 km in città). Grazie alla ricarica rapida DC a 120 kW, si passa dal 10 all’80% in circa 30 minuti.

Dotazioni e sicurezza

La dotazione di serie è uno dei punti di forza, includendo su tutte le versioni 23 sistemi ADAS, 7 airbag, quadro strumenti digitale da 10,25" e display centrale da 14,6" con integrazione wireless per smartphone. L’allestimento Premium aggiunge il tetto panoramico, sedili in pelle ecologica ventilati e riscaldati, e ricarica wireless rapida da 50W. A garanzia della qualità, GWM offre 7 anni di garanzia (150.000 km) sul veicolo e 8 anni sulla batteria.

Listino prezzi

La gamma si articola su due allestimenti (Origin e Premium). Di conseguenza abbiamo un listino così composto: