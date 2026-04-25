GWM: tutte le novità al Salone di Pechino 2026

GWM (Great Wall Motor) è uno dei principali colossi asiatici dell’automotive, grazie a una gamma altamente tecnologica e innovativa. Nata nel 1990 a Baoding, in Cina, GWM è improntata alla progettazione e allo sviluppo di veicoli all’avanguardia e opera in oltre 170 Paesi. La sua presenza globale ha permesso una accelerazione delle soluzioni innovative con una rete di distribuzione in costante crescita.

Presente nel Vecchio Continente a Eindhoven, nei Paesi Bassi, e con il Centro Tecnico e lo Studio di Design a Monaco di Baviera, in Germania, GWM punta ad attirare una clientela dal palato fine. Il major cinese sta provando a espandersi sui mercati europei, offrendo una rete di vendita e assistenza in crescita, collaborando con importanti partner locali. I mezzi GWM sono sempre stati improntati a comfort e praticità quotidiana, ma ora l’asticella si alzerà.

Visione evoluta della mobilità

Nel variegato panorama dell’automotive mondiale, GWM vanta una visione futuristica, incentrata su flessibilità energetica e sviluppo globale integrato. In occasione dell’Auto Cina 2026 il major ha svelato una gamma completa di modelli e tecnologie che ridefiniscono il concetto di “Future of Intelligence”. Un tema centrale degli sviluppi del Gruppo riguarda la differenziazione della strategia powertrain multi-soluzione che include: motori ibridi benzina e diesel, unità V6 e V8 di nuova generazione, oltre a sistemi fuel cell a idrogeno.

Tra lusso su ruote alte e novità ibride la gamma è sempre più variegata con i seguenti modelli:

ORA 5 Hybrid, compatta ibrida ad alta efficienza che vanta una super autonomia e un piacere di guida elevato

compatta ibrida ad alta efficienza che vanta una super autonomia e un piacere di guida elevato GWM H7 PLUS , un punto di riferimento tra i SUV elettrificati per famiglie, offrendo un ambiente curato e capacità all-terrain

, un punto di riferimento tra i SUV elettrificati per famiglie, offrendo un ambiente curato e capacità all-terrain WEY V9X, SUV flagship a sei posti con architettura IA nativa, progettato per ridefinire il concetto di lusso

SUV flagship a sei posti con architettura IA nativa, progettato per ridefinire il concetto di lusso Nuovo TANK 700 , SUV premium che combina tradizione e tecnologie avanzate per ogni scenario, dalla quotidianità in città all’off-road estremo

, SUV premium che combina tradizione e tecnologie avanzate per ogni scenario, dalla quotidianità in città all’off-road estremo GWM P300 Hi4-T , pickup ibrido concepito come mezzo di lavoro, offrendo performance evolute nel fuoristrada

, pickup ibrido concepito come mezzo di lavoro, offrendo performance evolute nel fuoristrada SOUO S2000, motocicletta premium con motore 8 cilindri boxer, simbolo dell’ingresso nel mondo delle due ruote

Una delle grande novità è il debutto della piattaforma GWM ONE S (Guiyuan), evoluzione dell’architettura modulare del Gruppo. Creata sul principio “One Vehicle, Multiple Powertrains”, la piattaforma vanta la possibilità di sviluppare cinque tipologie di alimentazione: ibrido plug-in, full hybrid, elettrico, idrogeno e motore termico. Si basa su tre elementi cardini: hardware modulare, software scalabile e architettura nativa basata su intelligenza artificiale. Cosa si intende per IA nativa? La possibilità per i veicoli di comprendere e anticipare le esigenze del guidatore.

Tecnologie sofisticate

Il sistema Super Hi4 offre performance di alto livello unite a efficienza energetica, con autonomie che superano i 1.300 km e ricariche fulminee. Non mancano le novità per un telaio intelligente, con sospensioni attive e sterzatura integrale; nuove trasmissioni 9DCT più efficienti, tecnologie Hi4 AWD e strutture ad altissima resistenza, progettate per garantire la massima sicurezza.

Con oltre 23.000 ingegneri e una leadership consolidata nei brevetti (5.726 nel solo 2025), GWM continua a investire in ricerca e sviluppo. Con nuovi impianti (inaugurato lo stabilimento in Brasile nel 2025), una rete internazionale con oltre 1.500 punti vendita e con 2 milioni di veicoli esportati nessuno sembra poter arrestare la crescita della Grande Muraglia.