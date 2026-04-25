Lynk & Co 10 restyling e GT Concept: il debutto a Pechino

Il Salone dell’Auto di Pechino 2026 si è trasformato nel palcoscenico perfetto per il salto nel futuro di Lynk & Co. Il marchio ha infatti ufficialmente aperto le prevendite per le attesissime Lynk & Co 10 e 10+, accompagnandole con una sorpresa che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Ovvero il debutto mondiale della sua prima sportiva GT Concept (lo sapevamo dal teaser). Con una forbice di prezzi che oscilla tra i 209.900 e i 259.900 yuan (circa 30.400-37.700 dollari), il brand punta ora deciso a prendersi una bella fetta del mercato delle elettriche premium.

L’estetica che non passa inosservata

Nonostante si tratti di un aggiornamento di metà ciclo, le nuove nate in casa Lynk & Co non rinunciano ai tratti distintivi del marchio, evolvendoli però verso una maggiore aggressività. Il frontale mantiene l’iconica firma dei fari sdoppiati, ma si rinnova con un paraurti ridisegnato che ospita prese d’aria segmentate più generose.

Guardandole di profilo, l’eleganza incontra la funzionalità: le maniglie delle porte sono semi-nascoste per favorire l’aerodinamica, mentre le pinze dei freni maggiorate lasciano intuire il potenziale sotto il cofano. Se la “10" standard è già imponente, la 10+ alza l’asticella con esclusivi cerchi forgiati da 21 pollici e un sistema frenante Continental a quattro pistoncini. Il tutto racchiuso in dimensioni generose. Parliamo di una lunghezza di 5,05 metri e un passo di oltre 3 metri che garantiscono una presenza scenica dominante.

Interno pensato per l’interazione

Entrare nell’abitacolo delle Lynk & Co 10 significa immergersi in un ambiente minimalista dove la tecnologia è protagonista, ma mai fredda. Il cuore del sistema è un ecosistema a tre schermi: un quadro strumenti LCD ultra-stretto, un moderno Head-Up Display (HUD) e un imponente monitor centrale da 15,4 pollici. A far girare il tutto senza incertezze ci pensa il chip AMD V2000A, anima del sistema Lynk Flyme Auto.

Ma non è solo questione di pixel. Il comfort è quasi “terapeutico": i sedili anteriori si inclinano fino a 159°, diventando quasi dei lettini, e offrono massaggio, riscaldamento e ventilazione per tutti i passeggeri. Per gli amanti del suono, il sistema Harman Kardon da 1.600W trasforma l’auto in una sala da concerto grazie ai suoi 23 altoparlanti. Chi sceglie la versione 10+, inoltre, viene avvolto da finiture in Alcantara e sedili monoblocco dal DNA sportivo.

Potenza pura e ricarica lampo: il cuore a 900V

Sotto la pelle, il vero vanto tecnologico è l’architettura a 900V, che permette alle auto di ricaricarsi con una velocità superiore persino alle recenti BYD Blade 2.0. Le prestazioni sono da supercar: la versione top di gamma scatta da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi.

Le opzioni di motorizzazione? Sono pensate per ogni esigenza:

Trazione posteriore (RWD): motori da 300 kW (402 CV) o 370 kW (496 CV).

(RWD): motori da 300 kW (402 CV) o 370 kW (496 CV). Trazione integrale (AWD): una belva da 680 kW (912 CV).

(AWD): una belva da 680 kW (912 CV). Versione 10+: offerta di serie con doppio motore e una potenza mostruosa di 925 CV.

Per quanto riguarda l’autonomia, le batterie da 77,17 kWh e 95 kWh promettono percorrenze comprese tra 536 e 816 km (ciclo CLTC), eliminando ogni ansia da ricarica. La sicurezza e l’assistenza alla guida sono invece affidate al chip Thor U, che gestisce con intelligenza i dati raccolti dal LiDAR montato sul tetto.

Visione GT e un mercato che premia il coraggio

Oltre ai modelli di serie, Lynk & Co ha mostrato il suo domani attraverso la GT Concept. Ispirata alla filosofia “Urban Contrast Aesthetics", la vettura ha incantato con la sua silhouette fastback e i passaruota muscolosi, un mix di eleganza e dinamismo.

I numeri, d’altronde, danno ragione alla strategia del brand. Perché mentre molti produttori hanno sofferto il rallentamento stagionale legato al Capodanno cinese, Lynk & Co ha segnato a febbraio un incredibile +17,7% nelle vendite rispetto al mese precedente. Confermando quindi un trend di crescita che ha già toccato picchi di quasi 29.000 unità mensili lo scorso ottobre.