Volvo diventa il distributore esclusivo di Lynk & Co per tutta Europa

L’espansione delle auto cinesi in Europa passa anche da accordi come quello appena annunciato da Volvo e Lynk & Co. Volvo Cars e Geely Auto hanno infatti firmato un memorandum d’intesa che assegna alla casa svedese il ruolo di importatore esclusivo di Lynk & Co in Europa. L’accordo prevede che Volvo gestisca vendite, operazioni commerciali e brand management del marchio cinese nel Vecchio Continente. Ma non solo. La rete di assistenza Volvo offrirà anche servizi di manutenzione e assistenza post-vendita per i modelli Lynk & Co. In alcuni mercati europei le concessionarie Volvo vendono già modelli di entrambi i marchi. La novità riguarda piuttosto la diffusione di questa collaborazione a livello continentale, sfruttando una rete già esistente invece di costruirne una da zero.

Cosa prevede l’accordo

I modelli coinvolti nell’accordo sono tre: la Lynk & Co 01 (SUV plug-in hybrid con circa 75 km di autonomia elettrica) la Lynk & Co 02 (il primo modello completamente elettrico del marchio, costruita sulla piattaforma SEA condivisa con Volvo EX30 e Zeekr X) e la Lynk & Co 08 (SUV plug-in hybrid con 200 km di autonomia elettrica dichiarata). La 02, però, essendo un’elettrica prodotta in Cina, è soggetta ai dazi UE sui veicoli elettrici cinesi. Un elemento che potrebbe pesare sulla sua competitività di prezzo nel mercato europeo.

Una strategia che accontenta tutti

La mossa rientra nella strategia che il gruppo Geely (proprietario, tra gli altri, di Volvo, Lynk & Co, Polestar, Zeekr e Lotus) sta portando avanti da anni. Solo ieri raccontavamo del nuovo hub di ricerca e sviluppo nel Vecchio Continente per accelerare la distribuzione in Europa dei modelli dei marchi del gruppo.

L’obiettivo dichiarato è raggiungere 6,5 milioni di vendite globali entro il 2030 e posizionarsi tra i cinque maggiori gruppi automobilistici al mondo. Il ritorno di Håkan Samuelsson alla guida di Volvo Cars (figura di stretta fiducia del fondatore di Geely, Li Shufu) ha accelerato il riavvicinamento operativo tra i marchi del gruppo.

Per Volvo l’accordo vale volume e fatturato aggiuntivi per la rete senza richiedere investimenti in nuovi prodotti. Per Lynk & Co significa invece abbandonare il modello di vendita diretta e in abbonamento (che non aveva prodotto i risultati sperati) per appoggiarsi a una distribuzione capillare già esistente in 25 mercati europei.