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Mercedes-Benz, la GLC si arricchisce con due nuove versioni alla spina

Debuttano le nuove Mercedes-Benz GLC 250 e GLC 300 4Matic, due varianti che allargano la gamma del SUV elettrico tedesco

Mercedes-Benz, la GLC si arricchisce con due nuove versioni alla spina
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Tommaso Giacomelli
Tommaso Giacomelli
Pubblicato il 10 giu 2026
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In un anno così importante, come il 140° anniversario dell’invenzione dell’automobile, Mercedes-Benz prosegue nella sua volontà di spingere sull’acceleratore, espandendo la gamma del suo SUV più acclamato e richiesto sul mercato. La famiglia GLC Electric accoglie infatti due nuove varianti: la GLC 250 e la GLC 300 4MATIC.

Design e interni

La nuova GLC, come abbiamo visto, porta in dote un linguaggio stilistico evoluto, contraddistinto da una griglia cromata completamente rivista, illuminata e animata, che dona alla vettura una presenza su strada facilmente riconoscibile. All’interno, l’abitacolo è ideato per avvolgere i passeggeri in quello che il brand definisce un “senso di casa", potenziato da un’esperienza digitale facilmente sfruttabile.

Ovviamente, la parte multimediale si poggia soprattutto sul MBUX Hyperscreen: con i suoi 99,3 cm di ampiezza, rappresenta il display più grande mai montato dalla Casa di Stoccarda. Il sistema è animato dal nuovo sistema operativo MB.OS, che connette in modo coerente infotainment, comfort e ricarica, garantendo aggiornamenti costanti via cloud. La praticità non viene sacrificata: la vettura offre un generoso spazio di carico, arricchito da un pratico frunk anteriore da 128 litri.

Motorizzazioni e autonomia

Le due nuove varianti sono equipaggiate con motori elettrici sincroni a magneti permanenti (PSM) e batterie agli ioni di litio da 85 kWh di capacità utilizzabile. Ecco il dettaglio tecnico delle prestazioni:

  • GLC 250 electric: questa versione a trazione posteriore (4×2) eroga una potenza di picco di 260 kW (circa 354 CV) e una coppia di 800 Nm. È la campionessa di efficienza della gamma, con un’autonomia nel ciclo WLTP che spazia tra 541 e 650 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi;
  • GLC 300 4MATIC electric: dotata di trazione integrale (4×4), sviluppa 310 kW (circa 421 CV) e una coppia identica di 800 Nm. L’autonomia dichiarata varia tra 523 e 616 km. Grazie alla spinta dei due motori, accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi.

Entrambi i modelli raggiungono una velocità massima di 210 km/h.

Tempi di ricarica

La gestione dell’energia è uno dei vari punti di forza di questi due novelle versioni. Supportano una potenza di ricarica in corrente continua (DC) fino a 320 kW, che permette di passare dal 10% all’80% della carica in 22 minuti. Un dato impressionante riguarda la capacità di recuperare chilometri durante le soste brevi: in soli 10 minuti è possibile ricaricare l’equivalente di 265 km di autonomia per la GLC 250 e 255 km per la GLC 300 4MATIC.

Per chi ricerca il massimo del comfort, sono disponibili le sospensioni pneumatiche AIRMATIC e lo sterzo sull’asse posteriore (fino a 4,5 gradi), che garantisce un’agilità di rilievo riducendo il raggio di sterzata. Inoltre, la capacità di traino fino a 2,4 tonnellate conferma la GLC come compagna ideale per il tempo libero e i lunghi viaggi.

Listino prezzi

Le nuove varianti sono già ordinabili sul mercato con i seguenti prezzi di listino (IVA inclusa):

  • GLC 250 electric: a partire da 64.436 euro;
  • GLC 300 4MATIC electric: a partire da 67.921 euro.

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