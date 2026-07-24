Ford prepara la nuova Puma ST Edition: l’ultima della stirpe

Il crossover compatto di Ford ha convinto per la sua versatilità, esaltando l’animo urban per gli spostamenti quotidiani, senza rinunciare a tanto spazio a bordo. La base tecnica è quella della Fiesta, ma senza dimenticare quella vena sportiva che caratterizzava il modello coupé da cui ha preso il nome, soprattutto nella versione ST da 200 CV. Le altre motorizzazioni sono tutte mild-hybrid.

L’abitacolo è curato, pur presentando plastiche rigide, con la presenza di tasti pratici e funzionali. La Puma ha avuto successo alle nostre latitudini anche per il pacchetto tecnologico con l’infotainment Sync 3 facile da usare, rapido nella risposta e ricco di funzionalità, compresa la connettività per Apple e Android e persino l’hotspot. La vettura a ruote alte americana ha una risposta progressiva, rendendo la guida molto piacevole. L’obiettivo ora è alzare l’asticella della variante ST che sta per Sport Technology. Le versioni sportive ad alte prestazioni dei modelli della casa automobilistica di Detroit, sviluppate dalla divisione Ford Performance, hanno già in passato dato diverse gioie agli appassionati.

Continua la legacy di Ford

La Ford Fiesta ST Edition è un chiaro esempio del lavoro brillante compiuto in passato dai tecnici americani. La vettura sfrecciava nei tratti misti, anticipando dei concetti che oggi potrete riscontrare nella Toyota GR Yaris. Ford ha attraversato negli ultimi anni la rivoluzione green, non senza danni, ma vorrebbe tornare a far felici i puristi.

La presenza di un nuovo pacchetto Handling include ammortizzatori a ghiera forniti da KW Automotive, associati ad ammortizzatori che vantano una tecnologia a valvole, una soluzione a doppia valvola presente anche sulla Fiesta. L’altezza da terra è ribassata di 10 mm con molle rigide. Tuttavia, quando si desidera guidare su strade sconnesse, è possibile alzare manualmente le sospensioni e godersi i tragitti in modo più confortevole. Il produttore promette “una risposta superiore e prestazioni migliorate su strada e in pista".

Si spinge forte

Grazie all’esperienza acquisita con la Fiesta e con la Focus, il crossover vanterà un battitacco illuminato e un volante sportivo, per non parlare della vernice Azura Blue e del tetto nero a contrasto. Dimenticatevi però il vecchio motore a tre cilindri da 1,5 litri e 200 CV.

Ci sarà spazio per una variante mild-hybrid da 170 CV del motore Ecoboost da 1,0 litri, associato a un cambio automatico Powershift a sette rapporti, che consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. Ancora top secret il prezzo, ma arriveranno presto maggiori dettagli.