Geely e Ford uniscono le forze, nasce la joint venture per produrre auto a Valencia

Siamo al cospetto dell’inizio di un nuovo e ambizioso capitolo per l’industria automobilistica nel Vecchio Continente. Geely Auto e Ford Motor Company hanno annunciato la firma di un accordo per la realizzazione di una joint venture produttiva che avrà come punto di riferimento lo storico stabilimento Ford di Valencia, in Spagna. Questa partnership non soltanto va a rafforzare la fabbrica iberica nel lungo periodo, ma realizza le condizioni per nuovi posti di lavoro qualificati nella produzione ad alta tecnologia. Gli obiettivi da raggiungere, infatti, sono molteplici e tutti rilevanti.

I primi modelli nel 2028

Lo scenario che si sta delineando vede lo stabilimento valenciano, già tra i più avanzati d’Europa con una capacità potenziale di 500.000 unità l’anno, trasformarsi in un polo tecnologico condiviso. Una casa tanto di Ford quanto di Geely. La nuova società, la cui struttura proprietaria proposta vede Ford detenere il 66% e Geely il 34%, dovrebbe avviare in modo ufficiale le attività nel primo semestre del 2027. I primi frutti concreti però si vedranno nel 2028, quando le linee di montaggio cominceranno a produrre tre modelli Ford con diverse motorizzazioni e due modelli completamente elettrici a marchio Geely.

Massimo entusiasmo

Per il colosso cinese, questa operazione rappresenta un pilastro fondamentale per l’espansione internazionale (specialmente in Europa) supportata da una crescita nel primo semestre del 2026 pari al 158% sui mercati esteri. Come dichiarato da Alex Nan, Vice President di Geely Auto Group, “Questa collaborazione strategica con Ford rappresenta un passo importante verso una cooperazione aperta e vantaggiosa per entrambe le parti. È una tappa fondamentale nello sviluppo globale di Geely Auto e consoliderà ulteriormente la presenza di Geely in Europa”.

Dall’altro lato, Ford punta a un sistema industriale flessibile ed efficiente per sostenere la propria offensiva di prodotto. Jim Baumbick, Presidente di Ford Europe, ha evidenziato il valore del team locale: “Da quasi 50 anni Valencia produce alcune delle auto più amate della nostra storia e ora questo team contribuirà a costruire il nostro futuro. Per questo stiamo sviluppando un sistema industriale flessibile ed efficiente insieme a un partner solido come Geely Auto”.

L’intesa, che poggia su un rapporto di fiducia risalente all’acquisizione di Volvo da parte di Geely nel 2010, mira a offrire ai clienti europei la massima libertà di scelta tra diverse alimentazioni, garantendo al contempo efficienza operativa e sostenibilità. Inoltre, come se non bastasse, dimostra ancora una volta quanto la Spagna riesca a essere attrattiva per l’industria automotive del Vecchio Continente. Già adesso, solamente la Germania riesce a produrre un numero di auto superiore a quello della Spagna, con questo accordo il contatore è destinato a salire ulteriormente.