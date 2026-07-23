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Lepas L8, parte la conquista dell'Europa: migliaia di SUV in viaggio verso l'Italia

Con una prima spedizione di quasi 1.500 veicoli diretta anche in Italia, il nuovo SUV plug-in hybrid di Lepas inaugura l'espansione europea del marchio

Lepas L8, parte la conquista dell'Europa: migliaia di SUV in viaggio verso l'Italia
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Tommaso Giacomelli
Tommaso Giacomelli
Pubblicato il 23 lug 2026
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Dal porto di Wuhu, in Cina, è salpata la prima spedizione su larga scala di Lepas L8 diretta verso i principali mercati europei, tra cui Italia, Spagna, Grecia, Croazia, Slovenia e Romania. Con quasi 1.500 esemplari imbarcati, il nuovo brand del Gruppo Chery inaugura ufficialmente il proprio “Year of Delivery”, passando dalla fase di presentazione – iniziata al Salone di Torino 2025 e proseguita alla Milano Design Week – a quella di sviluppo commerciale su ampia scala.

Il nuovo modello

La Lepas L8 è un SUV plug-in hybrid (PHEV) a cinque posti sviluppato sulla Intelligent LEX Platform. Il veicolo si distingue per il linguaggio stilistico Leopard Aesthetics, che incarna la visione del marchio “Drive Your Elegance". L’obiettivo è offrire un’esperienza di mobilità ricercata che unisca un design particolare a uno spazio a bordo versatile e dall’alta qualità percepita, in grado di rispondere sia all’esigenza di tutti i giorni, quindi di un ambito prettamente cittadino, sia ai viaggi sulle lunghe distanze.

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La vettura sfrutta il sistema LEPAS Super Hybrid, che abbina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller a un propulsore elettrico, erogando una potenza complessiva di 279 CV (205 kW) e 365 Nm di coppia. Questa configurazione, supportata da una batteria LFP da 18,4 kWh, garantisce a questo veicolo plug-in un’autonomia totale superiore a 1.000 chilometri. I consumi combinati dichiarati nei test ufficiali sono molto bassi, circa 2,2 litri, ma difficilmente ripetibili in uno scenario reale. In modalità puramente elettrica, invece, la L8 può percorrere fino a 90 km nel ciclo WLTP combinato, valore che sale a 123 km nell’uso urbano.

Il listino prezzi

In Italia, la Lepas L8 debutta con due allestimenti, Essence ed Elegance, con prezzi a partire da 41.700 euro. La dotazione di serie è eccellente: include un display centrale da 13,2”, strumentazione digitale da 10,2”, climatizzatore bi-zona e una telecamera panoramica a 540°.

La versione Elegance eleva ulteriormente il comfort con sedili massaggianti, ventilati, tetto panoramico e un impianto audio SONY. A tutela del cliente, il marchio offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km. L’ultima offensiva commerciale di Chery è pronta a conquistare le sensibilità degli automobilisti europei.

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