Genesis Electrified G80: prezzo da 81.800 euro per l'ammiraglia coreana

Genesis porta sul mercato italiano la Electrified G80, ammiraglia a zero emissioni che rappresenta la massima espressione della casa coreana. Niente ostentazione, ma tanta sostanza focalizzata su silenziosità, finiture e comfort di bordo. Proposta nel solo allestimento Luxury, la vettura parte da un listino di 81.800 euro. A questo si affiancano soluzioni di finanziamento a 48 mesi o noleggio a lungo termine a 36 mesi (formula tutto incluso), entrambe con canoni da 699 euro al mese.

L’accoglienza coreana e le proporzioni della Athletic Elegance

Lo stile riprende i canoni della Athletic Elegance, con una silhouette slanciata che suggerisce movimento anche a vettura ferma. Il frontale è caratterizzato dai fari con tecnologia Micro Lens Array e luci a LED avanzate, mentre la fiancata sfoggia cerchi in lega da 19", finiture cromate su maniglie e modanature, retrovisori elettrocromici e la proiezione a terra del logo Genesis all’apertura delle portiere.

Il progetto ruota attorno al Son-nim, principio dell’ospitalità coreana che tratta ogni passeggero come un ospite di riguardo. Parabrezza stratificato e isolamento acustico di alto livello schermano l’abitacolo dai rumori esterni, rendendo la vettura adatta sia ai trasferimenti formali sia ai lunghi viaggi.

Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, ha dichiarato: “Con Electrified G80 diamo forma all’espressione più matura della nostra visione, in una berlina dove la qualità dei materiali e la silenziosità di marcia costruiscono un’idea di rappresentanza fatta di misura più che di ostentazione. È il modello che meglio racchiude lo spirito di Genesis e la cura che dedichiamo all’esperienza del cliente”.

Powertrain da 370 CV, 570 km di autonomia e ricarica a 800V

La spinta arriva da due motori elettrici che forniscono la trazione integrale (AWD) e 370 CV totali. La batteria da 94,5 kWh, con architettura a 400/800 Volt, assicura fino a 570 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP e permette di ricaricare dal 10 all’80% in 25 minuti alle colonnine ad alta potenza in corrente continua.

Le sospensioni adattive predittive (ECS) leggono la strada tramite telecamera per regolare gli ammortizzatori prima di superare le buche. A bordo troviamo diverse modalità di guida (tra cui una per contenere i consumi), il selettore di marcia elettronico e la funzione i-Pedal per rallentare ed arrestare l’auto usando solo l’acceleratore. Pompa di calore e pre-condizionamento 2.0 preparano la batteria alla ricarica rapida, mentre gli aggiornamenti Over-The-Air e l’app Genesis Connected Services gestiscono la connettività.

Display OLED da 27″ e dotazioni dell’allestimento Luxury

L’abitacolo unisce comandi fisici al display panoramico curvato ccIC OLED da 27". L’accesso sfrutta il lettore d’impronte digitali o la chiave digitale evoluta.

I passeggeri posteriori dispongono di controlli dedicati per sedili, clima e tendina parasole. La dotazione di serie include:

Volante riscaldato in pelle regolabile elettricamente con memorie

Sedili anteriori elettrici e riscaldati con supporto lombare e memorie guida

Climatizzatore bizona con filtro aria premium, sensore di qualità e purificatore

Finiture in alluminio spazzolato e luci d’ambiente LED

Audio Bang & Olufsen a 17 altoparlanti con cancellazione attiva del rumore

Head-up display, telecamere a 360° e monitoraggio dell’angolo cieco nel quadro strumenti

Completano l’allestimento lunotto e vano di ricarica riscaldati ad apertura elettrica, rete fermabagagli, passa-sci, specchietto interno elettrocromico, vari portaoggetti (compreso il vano portaocchiali illuminato), freno di stazionamento elettrico con Auto-Hold e chiave intelligente.

ADAS evoluti e programma 5-Year Care Plan

La sicurezza conta su airbag completi e sui principali sistemi ADAS: Smart Cruise Control con Stop & Go, Highway Driving Assist, mantenimento di corsia, frenata anticollisione ed eliminazione dei punti ciechi, oltre al parcheggio assistito da remoto.

Compreso nel prezzo c’è il 5-Year Care Plan: 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione programmata gratuita con ricambi originali presso la rete ufficiale, assistenza stradale h24 in Europa, aggiornamenti OTA e servizi connessi via app.