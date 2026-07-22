Nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid debutta in Italia: prezzi a partire da 55.900 euro

Anche Suzuki batte un colpo in questo frenetico mercato e presenta in Italia la nuova Across Plug-in Hybrid. Un SUV che promette di affascinare grazie a un design rassicurante e di conquistare i favori del pubblico grazie prestazioni, efficienza e tecnologia. Sicuramente i 309 CV a disposizione sono un buon viatico per chi ricerca potenza a volontà, mentre il prezzo di listino parte da 55.900 euro. Tuttavia, per chi stipulasse un contratto di acquisto entro il 30 settembre ci sarebbero ben 4.500 euro di vantaggi da non sottovalutare.

Una nuova personalità

La nuova Suzuki Across si mostra con un design completamente rinnovato, contraddistinto da linee moderne e muscolose che ne rinforzano la presenza su strada. La parte anteriore è stata ridisegnata e adesso integra gruppi ottici Full LED, mentre di profilo spiccano i nuovi cerchi da 18” che contribuiscono ad avere una silhouette più dinamica. Per chi ha voglia di dare un tocco di personalizzazione all’estetica, la gamma colori si amplia con le nuove tinte Bianco, Grigio e Verde, che si aggiungono al tradizionale Nero.

Il nuovo sistema PHEV

Sotto il cofano, la Casa di Hamamatsu porta in dote una bella evoluzione per la sua Across. Il sistema Plug-in Hybrid combina un motore a benzina da 2,5 litri con due unità elettriche, ora supportate da una nuova batteria di trazione da 22,7 kWh.

Questa sinergia permette di avere una potenza complessiva di 309 CV, elemento che assicura delle prestazioni brillanti: non a caso, lo scatto da 0 a 100 km/h si registra in soli 6,1 secondi. La sicurezza della marcia è affidata alla trazione integrale elettrica AllGrip E-Four, che ottimizza la coppia tra gli assi e offre al conducente quattro modalità di guida: Normal, Eco, Sport e Trail.

Interni e tecnologia digitale

L’abitacolo è stato aggiornato per elevare la qualità percepita e il comfort. Una novità totale è l’introduzione della regolazione elettrica per il sedile del passeggero, che affianca quella a 10 vie per il conducente. La tecnologia di bordo fa un salto generazionale con un cockpit digitale evoluto, composto da un quadro strumenti da 12,3”, un nuovo display centrale da 12,9” e un Head-up Display.

Il sistema infotainment integra comandi vocali e supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Nonostante tutte queste accortezze tecnologiche e digitali, la Across resta pragmatica grazie a un bagagliaio che raggiunge i 1.647 litri con i sedili abbattuti.

Listino prezzi

La dotazione di sicurezza comprende i più avanzati sistemi ADAS, come il pre-collisione (#attentofrena), il cruise control adattivo (#failafila) e il monitoraggio del conducente (#guardalastrada). La nuova Suzuki Across PHEV è disponibile con un prezzo di lancio di 55.900 euro. Inoltre, come dicevamo, per tutti i contratti stipulati entro il 30 settembre 2026, Suzuki offre un importante vantaggio cliente di 4.500 euro.