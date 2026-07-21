Suzuki, arriva in Europa la kei-car elettrica per sfidare Spring e Twingo

Le auto elettriche cosiddette ultra-compatte si stanno ritagliando uno spazio centrale nella mobilità urbana europea. Con il quadro normativo del Vecchio Continente sempre più orientato a favorire le “E-Car” (anche Stellantis le vuole), quindi vetture a zero emissioni piccole ed economiche, il mercato guarda ora con interesse al modello delle kei-car asiatiche. Un segmento che in Giappone raccoglie da anni numeri record. È in questa cornice che si inserisce l’ultima mossa di Suzuki, pronta al debutto continentale con un modello di serie sviluppato sulla base della concept Vision e-Sky, mostrata per la prima volta lo scorso ottobre al Japan Mobility Show 2025.

Come si presenta questa “Suzukina”

Il prototipo rispetta le proporzioni tipiche del segmento, fermando il righello a 3,40 metri di lunghezza e 1,63 metri di altezza, con linee squadrate e un cofano decisamente corto. Sul piano dello stile, le scelte di design si concentrano sui fari con firma luminosa a C, sulla griglia anteriore con motivo a pixel che racchiude il logo Suzuki e sul retrotreno, dove la forma dei gruppi ottici viene ripresa e accompagnata da un piccolo spoiler a tetto.

Stesso discorso per gli interni, progettati all’insegna della semplicità. L’abitacolo offre un doppio schermo digitale per strumentazione e infotainment, un volante a tre razze, il selettore del cambio in posizione ribassata e comandi fisici dedicati alla climatizzazione. Sebbene la casa madre non abbia ancora rilasciato la scheda tecnica completa, ha già confermato un’autonomia massima dichiarata di circa 270 km e il supporto alla ricarica sia in corrente alternata che in corrente continua.

Le rivali del segmento A

L’imminente passaggio alla produzione di serie è stato confermato anche da David Kateley, responsabile di Suzuki UK, che ad Autocar ha spiegato l’importanza dell’operazione: “Il BEV del segmento A è di vitale importanza. Entreremo in un segmento diverso per noi e sono molto entusiasta delle sue prospettive“.

L’infrastruttura commerciale è quindi pronta per il lancio. Anche se il nome definitivo deve ancora essere svelato, l’arrivo nelle concessionarie europee è programmato per il prossimo anno, quando la micro-elettrica giapponese andrà a misurarsi con concorrenti dirette già consolidate o in arrivo sul mercato locale, tra cui la Leapmotor T03, la Renault Twingo e la Dacia Spring.

L’eredità delle microcar giapponesi

Le kei-car sono nate nel dopoguerra per rimettere “in moto” il Giappone e da allora sono una certezza del mercato locale. Per rientrare nella categoria ci sono regole precise: massimo 3,40 metri di lunghezza, 1,48 di larghezza, 2 metri di altezza e motori a benzina fino a 660 cc con non più di 64 CV. A fronte di queste limitazioni, le normative locali garantiscono ai proprietari sensibili benefici fiscali, polizze assicurative ridotte e pratiche di immatricolazione decisamente più snelle.

Ed inoltre, pur essendo piccolissime, le kei-car di oggi sono sorprese di spazio. Dentro sfruttano porte scorrevoli, sedili modulari, sistemi di assistenza alla guida di livello e, sempre più spesso, motori 100% elettrici. Un formato su cui costruttori come Suzuki, Daihatsu, Honda e Nissan continuano a puntare forte.