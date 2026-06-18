Auto da famiglia a 7 posti sotto i 29.000 euro: non mancano le opportunità

Ci avviciniamo a quel momento dell’anno in cui, chi ha la possibilità di farlo, carica le valigie in macchina e parte per una bella vacanza con la famiglia al seguito. Tuttavia, il mercato sembra un po’ avaro di proposte spaziose e funzionali a buon prezzo. Ma è davvero così? Come spiega Antonio Gentile, Country Manager di Carvago Italia, le classiche monovolume stanno scomparendo dai listini, mentre i nuovi SUV spesso falliscono nel soddisfare i requisiti o mancano del numero necessario di attacchi ISOFIX. Per orientare i consumatori, la piattaforma Carvago ha stilato una classifica dei sette modelli usati più amati, con meno di 5 anni e 125.000 km, acquistabili con un budget inferiore ai 29.000 euro.

Monovolume e porte scorrevoli

In cima alle preferenze degli utenti ci sono le “gemelle diverse" Volkswagen Sharan e Seat Alhambra. Nonostante un’elettronica certamente non all’avanguardia, queste vetture rimangono le favorite per un vantaggio imbattibile: le porte laterali scorrevoli, che facilitano la gestione dei seggiolini nei parcheggi stretti. Seguono la Volkswagen Touran, che pur appartenendo al segmento delle compatte offre un’ergonomia impeccabile e motorizzazioni collaudate come il 2.0 TDI, e la Ford Galaxy, apprezzata per la sua eccellente guidabilità e una terza fila di sedili capace di ospitare comodamente non solo bambini.

Tra SUV e Van

Al quarto posto troviamo la Peugeot 5008 (seconda generazione), un incrocio tra SUV e monovolume che mantiene tre sedili singoli nella seconda fila, caratteristica fondamentale per installare tre seggiolini. Per chi necessita di volumi ancora maggiori, la selezione include il Volkswagen Caravelle T6, capace nella versione a passo lungo di accogliere un passeggino non ripiegato anche con tutti i posti occupati, e il Ford Tourneo Custom, celebre per la versatilità dei sedili che possono essere ruotati per realizzare una disposizione “a scompartimento ferroviario”. Chiude la classifica la Citroën Grand C4 Spacetourer, che grazie all’enorme parabrezza panoramico offre la percezione di spazio maggiore e, per il budget fissato, permette di acquistare gli esemplari più recenti e accessoriati.

La questione ISOFIX

Un elemento che spesso non viene preso troppo in considerazione, ma vitale per le famiglie, è la presenza di almeno tre attacchi ISOFIX nella seconda fila. Questa dotazione non è affatto scontata: se modelli come l’Audi Q7 o la Ford S-MAX la offrono, la si cercherebbe invano in vetture insospettabili come la Renault Kangoo, la Volkswagen Caddy o persino in SUV di lusso come la Porsche Cayenne e la Volkswagen Touareg. Insomma, per chi vuole viaggiare con la famiglia al seguito non può certamente trascurare l’importanza della sicurezza, che passa da questi fondamentali dispositivi.