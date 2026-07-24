Il mitico 4x4 russo non si arrende, Lada Niva Legend si aggiorna per restare nel presente

Pensavamo che il suo tempo fosse ormai scaduto, buono solo per depositarlo in qualche cassetto della storia. Invece, dopo quarantanove anni di onorato servizio, la Lada Niva ha scelto di ricorrere a un ulteriore lifting per restare in sella al mercato. L’ultima versione, denominata Legend, aggiunge alcune migliorie al suo bagaglio di dotazioni, imprescindibili per il 2026, come l’adozione dell’airbag. I lavori però non si fermano qui, perché sono stati apportati degli aggiustamenti anche al motore e al telaio. Sicuramente, nel vederla qualche vecchio amante di questa icona dell’Est sarà persino tentato di farci un pensierino (importazioni permettendo), alla luce del fatto che il look è rimasto fedelissimo a quello delle origini.

Più potenza e vigore

Passiamo in rassegna una delle novità più gustose e che riguarda ciò che pulsa sotto il cofano. Il vecchio propulsore da 1,7 litri lascia il posto a un nuovo quattro cilindri da 1,8 litri. La potenza sale a 90 CV con una coppia massima di 153 Nm, ma è l’erogazione a fare la differenza per chi affronta i terreni difficili: circa l’80% della coppia massima è infatti disponibile già a 1.000 giri al minuto.

Le performance migliorano in modo sensibile, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 15 secondi (due in meno rispetto al passato), mentre i consumi medi scendono da 9,9 a 9,0 litri per 100 km. Per gestire questo piccolo incremento di cavalleria, l’intero sistema di trasmissione è stato rinforzato, includendo nuovi ingranaggi per il differenziale e l’asse posteriore.

Un salto nel presente

Per la prima volta nella sua storia, la Lada Niva abbandona il complesso sistema a due chiavi in favore di un’unica chiave per accensione e portiere. Un’altra piccola rivoluzione riguarda il tunnel centrale: i due storici rinvii per il riduttore sono stati sostituiti da un singolo comando, mentre il comfort di marcia beneficia di nuove sospensioni anteriori e di una migliore insonorizzazione dell’abitacolo.

Sul fronte della sicurezza, la Niva Legend accoglie finalmente un airbag per il conducente, un’aggiunta che ha richiesto una revisione della struttura del vano motore, pur conservando la tradizione della ruota di scorta alloggiata nel vano motore. Infine, la carrozzeria è adesso più resistente grazie alla zincatura di parti critiche come tetto, cofano e portiere, una novità assoluta volta a contrastare la corrosione precoce. Insomma, per chi in passato si è lamentato dell’eccessiva voglia di arrugginirsi di questo ex veicolo sovietico, adesso può tirare un sospiro di sollievo.

Listino prezzi

Come detto, il look resta sostanzialmente invariato, le uniche modifiche discrete sono dei nuovi cerchi in lega da 16" e una diversa presa d’aria sul cofano. La produzione è stata avviata simbolicamente il 20 luglio per celebrare il 60° anniversario del marchio, con un prezzo d’attacco stimato per il mercato russo di circa 1,2 milioni di rubli (circa 13.500 euro).

A causa dei pacchetti di sanzioni economiche dell’Unione Europea nei confronti della Russia e dei severi limiti comunitari sulle emissioni di CO2, difficilmente la si potrà immatricolare in Italia. In ogni caso, la Niva Legend è pronta a solcare la steppa più impervia con qualche vantaggio in più rispetto al passato, ma sempre con il suo inconfondibile stile.