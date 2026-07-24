Dove nascono le auto vendute in Europa? Per l’Italia posizione inimmaginabile

In un car market sempre più condizionato dai dazi americani e dalla crescita dei modelli importati dall’Asia, il numero di vetture realmente Made in Europe si sta riducendo in modo preoccupante. Vi sono tante vetture popolari nel Vecchio Continente che vengono realizzate molto lontano e altre, come ad esempio la BMW X3, che nascono in Germania ma poi sono affidate a impianto siti in Sudafrica.

Il fenomeno della delocalizzazione ha colpito diversi costruttori teutonici, tra cui Audi, BMW, Mercedes e Volkswagen. La VW Golf, la Porsche 911, la Mercedes Classe E, l’Audi A6 e altri modelli iconici sono ancora fabbricati presso gli stabilimenti tedeschi, ma sempre più spesso c’è la tendenza a rivolgersi a factory estere per ridurre i costi. In Spagna, nonostante la sola presenza di Seat e Cupra come marchi nazionali rientranti nell’universo Volkswagen, si realizzano più auto destinate al mercato europeo di ogni altro Paese, fatta eccezione per la Germania che è al primo posto con oltre 1,16 milioni di auto tra gennaio e maggio 2026. Nei primi cinque mesi del 2026, invece, sul territorio iberico sono state prodotte più di 640.000 auto destinate al mercato europeo.

Oltre a Seat Ibiza e Cupra Formentor, spiccano anche le Peugeot 208 e 2008, la Renault Captur, la nuova Volkswagen ID.Polo, la Opel Corsa, la Citroen C4 e anche il brand locale, Ebro. Dopo Germania e Spagna vi aspettereste la Francia o l’Italia, e invece sul terzo gradino del podio della classifica dei maggiori produttori di auto destinate al mercato europeo c’è la Cina, con oltre 570.000 auto immatricolate tra gennaio e maggio 2026.

Il boom dei marchi cinesi

Il Paese del Dragone Rosso si è già preso un enorme fetta della torta del nostro mercato, con MG, auto più venduta nel Vecchio Continente nella prima parte del 2026, BYD, Omoda e Jaecoo, brand del gruppo Chery. Dal colosso Geely si ergono Polestar, Lynk&Co e Lotus, senza dimenticare Leapmotor, che nel segno di Stellantis sta diventando sempre più popolare, in particolare con l’utilitaria T03. La graduatoria prosegue con la Repubblica Ceca, dalla quale nel 2026 sono emerse finora più di 540.000 auto destinate al mercato europeo.

Ben 300.000 unità sono Skoda che anche grazie all’elettrico sta avendo un impatto positivo in Europa. La Francia, con 410.000 auto prodotte per il Vecchio Continente, ha un ruolo importante anche per Toyota che, nello stabilimento di Valenciennes, partorisce le Yaris e Yaris Cross. Renault Clio, Peugeot 208 e Citroen C3 sono in cima alla lista dei desideri dei puristi, ma anche le famiglie dei modelli elettrici, Renault R4 e R5 in primis, stanno attirando, senza dimenticare che a Mulhouse escono le 308, 408 e 508, la DS 7, mentre a Poissy vengono assemblate le DS 3 e le Opel Mokka.

Dove si trova l’Italia

Al sesto posto della graduatoria spicca la Slovacchia, che ha creato oltre 360.000 auto nei primi cinque mesi del 2026, con la presenza di marchi dei Gruppi Stellantis e Volkswagen, oltre a Kia e Land Rover. La Turchia, al settimo posto, ha sfornato quasi 250.000 auto. Ottava posizione per il Giappone, che nei primi cinque mesi del 2026 ha importato nel Vecchio Continente più di 230.000 auto. Nono posto per la Corea del Sud con circa 208.000 vetture ed è solo decimo il Regno Unito con poco più di 200.000 auto destinate all’Europa.

Undicesima classificata la Romania, dove sono nati, nei primi sei mesi del 2026, circa 188.000 veicoli per l’Europa. L’Italia è fuori dalla top 10 e solo al tredicesimo posto, con poco più di 150.000 auto prodotte. Più di un terzo di queste sono FIAT Panda, a cui si sommano le FIAT 500 ibrida, le Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Tonale, l’intera gamma Maserati e le supercar prodotte da Ferrari e Lamborghini. Nel Belpaese vengono sfornate anche Jeep e DS. L’Italia precede Polonia e Marocco nella top 15, male per non dire malissimo.