Cerca

Un’auto nuova a 100 euro al mese: debutta in Italia il noleggio sociale

Il nuovo progetto ha l’obiettivo di rinnovare il parco auto circolante e prevede un canone mensile di soli 100 euro per chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro.

Un’auto nuova a 100 euro al mese: debutta in Italia il noleggio sociale
Vai ai commenti
Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 24 lug 2026
Aggiungi HDmotori come Fonte preferita su Google

Il Governo ha dato una svolta significativa alle politiche dell’automotive in Italia presentando l’inedito programma di noleggio sociale a lungo termine. Il progetto, ideato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI), è stato illustrato dal ministro Adolfo Urso e dal presidente dell’ACI Geronimo La Russa. Le finalità della nuova misura sono principalmente due: favorire l’accesso alla mobilità per le famiglie a basso reddito e accelerare il rinnovo del parco auto circolante italiano, attualmente considerato tra i più vecchi in Europa con un’età media di circa 13 anni. L’iniziativa prevede un primo stanziamento di 50 milioni di euro.

Canone agevolato e “tutto incluso”

Il nuovo programma, che rimarrà in fase sperimentale fino al 30 giugno 2030 è riservato esclusivamente alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro, che potranno utilizzare con la formula del noleggio a lungo termine un veicolo nuovo immatricolato in Italia pagando un canone agevolato di soli 100 euro al mese. Questo importo risulta particolarmente vantaggioso perché include anche l’assicurazione, la manutenzione e il bollo auto.

Tanti i requisiti

ingrandisci immagine

Per usufruire del “noleggio sociale”, i cittadini dovranno però rientrare nei rigorosi requisiti previsti dalla misura, oltre al limite di reddito:

  • Sarà obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino alla classe Euro 4, di cui il richiedente deve risultare proprietario da almeno 12 mesi.
  • Le vetture fornite in noleggio dovranno appartenere alla categoria M1 (autovetture), essere omologate almeno nella classe Euro 6 e produrre emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi per chilometro.
  • Per l’avvio della sperimentazione è stato imposto un prezzo massimo per veicolo pari a 14.800 euro. Questo prezzo è talmente basso rispetto agli attuali standard di mercato, che l’unico modello a rientrarvi da listino (senza sconti) è la Dacia Sandero nel solo allestimento Essential. Altre citycar come la Fiat Panda, la Kia Picanto, la Hyundai i10 o la Leapmotor T03, rispettano perfettamente i limiti sulle emissioni ma non la soglia di prezzo. Per questo si prevede che la gara pubblica per l’acquisto delle prime 3.000 auto da parte dell’ACI possa portare a sconti per includere altre utilitarie.
  • Il contratto di noleggio avrà una durata minima di 36 mesi e un tetto di percorrenza fissato a 12.000 chilometri annui.

Possibilità di acquisto dell’auto

Un ulteriore incentivo è previsto al termine del triennio: i beneficiari avranno infatti la possibilità di acquistare l’auto noleggiata godendo di uno sconto del 10% rispetto al valore di mercato. Le domande andranno presentate tramite uno sportello telematico dedicato e le graduatorie saranno formulate in stretto ordine cronologico.

La misura è sperimentale

Il ministro Urso ha tenuto a precisare che questa manovra mira a eliminare gli “incentivi a pioggia", che in passato hanno spesso favorito produttori esteri, indirizzando le risorse statali verso aiuti più equi e mirati. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato:

Con il Dpcm Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l’innovazione e i mini-contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d’Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinate, rendendola strutturale.

ingrandisci immagine

 

Il Presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, ha aggiunto:

Il noleggio sociale possiede le caratteristiche per garantire ai cittadini il diritto di muoversi e al Paese il rinnovo improrogabile del parco circolante. Il progetto voluto, ideato e gestito congiuntamente dall’Aci e dal Mimit è un passo concreto dell’evoluzione di Aci in un Mobility Club moderno e vicino a chi si muove, in grado di offrire soluzioni concrete e vantaggiose a salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza stradale.

Se questo esperimento dovesse avere successo, il Governo aumenterà significativamente le risorse per rendere il noleggio sociale una misura strutturale.

ingrandisci immagine

Ti potrebbe interessare:
62
Benzina e diesel, ecco la stangata estiva: picchi fino a 2,7 euro/litro
Prezzi Carburanti
Revuelto Impavido, Lamborghini crea un’armatura samurai da oltre 1.000 CV
Mercato
2
Geely e Ford uniscono le forze, nasce la joint venture per produrre auto a Valencia
Mercato
6
Lepas L8, parte la conquista dell'Europa: migliaia di SUV in viaggio verso l'Italia
Mercato
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.