Tesla: il Cybercab integrerà la connessione satellitare Starlink

Tesla ha ufficialmente annunciato, attraverso un post su X, che il Cybercab integrerà direttamente la tecnologia di connessione satellitare Starlink V5. L’annuncio conferma le indiscrezioni circolate già dalla fine del 2025, quando l’azienda americana aveva depositato un brevetto per un tetto progettato per integrare sistemi di comunicazione satellitare senza compromettere il design del veicolo.

Migliore esperienza di bordo

Starlink V5 directly integrated in Cybercab pic.twitter.com/FxzTtzjB6I — Tesla (@Tesla) July 20, 2026

La presenza di Starlink non è legata alla conduzione del veicolo, ma a migliorare l’esperienza di bordo e la logistica. La guida autonoma del Cybercab, infatti, è interamente gestita dal computer di bordo AI4, capace di percepire l’ambiente ed elaborare decisioni anche in totale assenza di una connessione a Internet.

La connessione dati stabile di Starlink servirà per il calcolo dei percorsi con il traffico in tempo reale, l’assistenza remota, la gestione della flotta, gli aggiornamenti software e per offrire servizi di intrattenimento ai passeggeri attraverso il grande display centrale.

Copertura in aree remote

Anche se il Cybercab sfrutterà la rete 5G nelle grandi città, la tecnologia di Starlink consentirà inoltre una copertura stabile anche nelle aree con scarsa ricezione mobile. Considerando che attualmente la maggior parte dei robotaxi operano solo in aree urbane ben coperte come Austin, Houston, Dallas e Miami, l’operazione potrà ampliare il raggio di operatività di questi innovativi veicoli, con un chiaro risvolto industriale.

I vantaggi per SpaceX

D’atra parte, questa mossa strategica permetterà a SpaceX di ampliare la diffusione del proprio servizio satellitare sfruttando la flotta di robotaxi Tesla, creando così una nuova e potenziale fonte di ricavi legati agli abbonamenti per la connettività.