Tesla, parte la produzione del Cybercab: la grande sfida per il futuro di Elon Musk

Tesla punta moltissimo sulla guida autonoma e, adesso, ha raggiunto un nuovo ed importante traguardo di questo suo ambizioso piano. Infatti, dalla linea di produzione della Gigafactory del Texas è uscita la prima unità del Cybercab. Sebbene non sia stato specificato, potrebbe trattarsi di uno dei primi esemplari di prova dato che la produzione in massa vera e propria, dovrebbe iniziare ad aprile, almeno stando alle promesse di Elon Musk. Il Cybercab rappresenta una grande scommessa per l’azienda americana. Nel tempo abbiamo imparato a conoscerlo. Si tratta di un veicolo nato espressamente per la vera guida autonoma. Infatti, non dispone di volante e nemmeno dei pedali. La guida è tutta affidata alla Full Self Driving che la casa automobilistica sta continuando sviluppare e che è alla base anche del servizio Robotaxi che Tesla ha lanciato in alcune città americane.

LA GRANDE SCOMMESSA PER IL FUTURO

Elon Muk ha chiarito più volte la nuova direzione che Tesla sta pendendo. L’azienda è sempre meno una casa automobilistica in senso classico dato che punterà sempre di più non solo sulla guida autonoma ma pure sulla robotica. Con l’avvio della produzione del Cybercab inizia la parte più difficile. Il veicolo è realizzato attraverso un nuovo processo produttivo “Unboxed” che alla fine dovrebbe richiedere meno tempo e ridurre i costi. Tuttavia, Tesla avrà bisogno di tempo per mettere a punto questo nuovo sistema ed ecco perché Elon Musk ha già messo avanti le mani affermando che all’inizio il ritmo di produzione del Cybercab sarà lento.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA — Tesla (@Tesla) February 17, 2026

C’è poi un problema ancora più importante. La Full Self Driving, per quanto abbia fatto importanti passi avanti, ha ancora molto da dimostrare, tanto che ancora oggi la maggior parte delle Model Y robotaxi hanno a bordo un operatore pronto ad intervenire in caso di necessità. In ogni caso Elon Musk va avanti in questa sua ambiziosa scommessa. Il 2026 sarà quindi un anno estremamente interessante per lo sviluppo dei servizi di trasporto a guida autonoma, almeno negli Stati Uniti. Non rimane che seguirne lo sviluppo. Il Cybercab sarà offerto a tutti e non solo alle flotte ad un prezzo di partenza stimato inferiore ai 30 mila dollari.