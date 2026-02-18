Audi rassicura i dipendenti, l'erede elettrica della TT si farà e arriverà nel 2027

I piani sulla nuova Porsche 718 elettrica ancora non sono chiari. Recenti indiscrezioni affermano che la Boxster e la Cayman 100% elettriche dopo un lunghissimo sviluppo potrebbero anche non arrivare più. Ci sarà modo di capirlo ma i dubbi sul futuro di queste sportive hanno fatto temere che l’erede elettrica dell’Audi TT potesse non arrivare più dato che avrebbe condiviso buona parte della meccanica proprio con i modelli Porsche. Su queste speculazioni è voluto quindi intervenire direttamente il CEO della casa dei 4 anelli, Gernot Döllner. Come riportano i colleghi inglesi di Autocar, il numero uno di Audi ha inviato una lettera ai dipendenti per assicurarli che la sportiva derivata dall’Audi Concept C arriverà, con il debutto fissato nel 2027.

STOP ALLE SPECULAZIONI

Chiamata internamente C-Sport, questo modello condividerà piattaforma e buona parte della meccanica con le Porsche 718 elettriche. Döllner ha sottolineato che l’utilizzo della piattaforma Porsche “non è in discussione", aggiungendo che la cooperazione tra i due marchi rimane solida. Come sappiamo, le sportive elettriche Porsche poggiano su di una versione modificata della piattaforma PPE in cui la batteria è stata spostata dietro al conducente. Scelta tecnica pensata per replicare l’esperienza di guida delle vetture a motore centrale. Le indiscrezioni sul futuro incerto delle Boxster e Cayman elettriche avevano preoccupato i dipendenti Audi e quindi Döllner è dovuto intervenire per spiegare che i piani non sono cambiati.

Non sono stati raccontati ulteriori dettagli ma il messaggio è chiaro: l’erede elettrica della TT arriverà. Ne capiremo ovviamente di più nel corso dei prossimi mesi dato che al debutto manca ancora diverso tempo. Non sappiamo se Audi deciderà di utilizzare ancora il nome TT ma questo modello è molto importante per la casa automobilistica tedesca dato che andrà a colmare il vuoto lasciato dalla coupé. Inoltre, la nuova sportiva ha un significato ulteriore che va oltre la sua base tecnica. La C-Sport è il primo modello ad essere progettato sotto la guida di Massimo Frascella, il nuovo responsabile del design dell’azienda, e introdurrà un nuovo linguaggio di design che in futuro vedremo su tutti i nuovi modelli della casa dei 4 anelli.