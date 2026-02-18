Prezzi benzina e diesel in UE? Ecco dove costa di meno e di più fare un pieno. Confronto con l'Italia

I prezzi dei carburanti in Italia sono davvero tra i più elevati in Unione Europea? Lo possiamo scoprire grazie alla rilevazione periodica della Direzione generale dell’energia della Commissione europea. Nell’ultimo report di febbraio 2026, il prezzo della benzina e del diesel nel nostro Paese risulta essere superiore a quello della media UE (UE 27). Nello specifico, stando all’ultima rilevazione, in Italia il prezzo medio della benzina è pari a 1,645 euro al litro, mentre quello del diesel 1,691 euro al litro. La media UE si attesta, rispettivamente, 1,545 euro al litro e 1,536 euro al litro. A incidere sui costi dei carburanti in Italia, non è certamente una novità, tasse e accise. La componente fiscale, infatti, ha un peso molto importante, superiore a quello della media UE.

DOVE COSTA DI MENO FARE RIFORNIMENTO?

Pendendo a riferimento tutta l’Unione Europea, la Bulgaria è il Paese dove costa di meno fare un pieno di benzina dato che il prezzo medio secondo l’ultima rilevazione è pari a 1,219 euro al litro. Il diesel costa meno a Malta: 1,210 euro al litro.

DOVE COSTA DI PIÙ FARE UN PIENO?

Sul fronte opposto, invece, il Paese più caro per fare un rifornimento di carburante sono i Paesi Bassi. Il prezzo medio della benzina si attesta infatti a quota 2,026 euro al litro. Stando all’ultima rilevazione, invece, il Paese dove costa di più il diesel è la Finlandia che con 1,834 euro al litro supera di poco i Paesi Bassi (1,817 euro al litro).

I PREZZI DI BENZINA E DIESEL IN UNIONE EUROPEA

Questi sono i dati dei prezzi medi di benzina e diesel dell’ultima rilevazione di febbraio 2026. (i prezzi sono da intendersi euro al litro)