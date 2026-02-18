Cerca

Prezzi benzina e diesel in UE? Ecco dove costa di meno e di più fare un pieno. Confronto con l'Italia

Ecco un confronto sui prezzi medi di benzina e diesel in Italia con quelli degli altri Paesi UE

Prezzi benzina e diesel in UE? Ecco dove costa di meno e di più fare un pieno. Confronto con l'Italia
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 18 feb 2026

I prezzi dei carburanti in Italia sono davvero tra i più elevati in Unione Europea? Lo possiamo scoprire grazie alla rilevazione periodica della Direzione generale dell’energia della Commissione europea. Nell’ultimo report di febbraio 2026, il prezzo della benzina e del diesel nel nostro Paese risulta essere superiore a quello della media UE (UE 27). Nello specifico, stando all’ultima rilevazione, in Italia il prezzo medio della benzina è pari a 1,645 euro al litro, mentre quello del diesel 1,691 euro al litro. La media UE si attesta, rispettivamente, 1,545 euro al litro e 1,536 euro al litro. A incidere sui costi dei carburanti in Italia, non è certamente una novità, tasse e accise. La componente fiscale, infatti, ha un peso molto importante, superiore a quello della media UE.

DOVE COSTA DI MENO FARE RIFORNIMENTO?

Pendendo a riferimento tutta l’Unione Europea, la Bulgaria è il Paese dove costa di meno fare un pieno di benzina dato che il prezzo medio secondo l’ultima rilevazione è pari a 1,219 euro al litro. Il diesel costa meno a Malta: 1,210 euro al litro.

DOVE COSTA DI PIÙ FARE UN PIENO?

Sul fronte opposto, invece, il Paese più caro per fare un rifornimento di carburante sono i Paesi Bassi. Il prezzo medio della benzina si attesta infatti a quota 2,026 euro al litro. Stando all’ultima rilevazione, invece, il Paese dove costa di più il diesel è la Finlandia che con 1,834 euro al litro supera di poco i Paesi Bassi (1,817 euro al litro).

I PREZZI DI BENZINA E DIESEL IN UNIONE EUROPEA

Questi sono i dati dei prezzi medi di benzina e diesel dell’ultima rilevazione di febbraio 2026. (i prezzi sono da intendersi euro al litro)

  • Austria:  1,485 (benzina) 1,529 (diesel)
  • Belgio:  1,494 (benzina) 1,631 (diesel)
  • Bulgaria:  1,219 (benzina) 1,224 (diesel)
  • Croazia:  1,459 (benzina) 1,494 (diesel)
  • Cipro:   1,312 (benzina) 1,392 (diesel)
  • Repubblica Ceca: 1,372 (benzina) 1,362 (diesel)
  • Danimarca:  1,925 (benzina) 1,740 (diesel)
  • Estonia:  1,450 (benzina) 1,414 (diesel)
  • Finlandia:  1,779 (benzina) 1,834 (diesel)
  • Francia:   1,733 (benzina) 1,671 (diesel)
  • Germania:   1,804 (benzina) 1,714 (diesel)
  • Grecia:  1,729 (benzina) 1,544 (diesel)
  • Ungheria:  1,477 (benzina) 1,521 (diesel)
  • Irlanda:   1,738 (benzina) 1,734 (diesel)
  • Italia:  1,645 (benzina) 1,691 (diesel)
  • Lettonia:  1,523 (benzina) 1,520 (diesel)
  • Lituania:  1,450 (benzina) 1,612 (diesel)
  • Lussemburgo:  1,457 (benzina) 1,427 (diesel)
  • Malta:   1,340 (benzina) 1,210 (diesel)
  • Paesi Bassi:   2,026 (benzina) 1,817 (diesel)
  • Polonia:   1,350 (benzina) 1,404 (diesel)
  • Portogallo:   1,674 (benzina) 1,586 (diesel)
  • Romania: 1,529 (benzina) 1,591 (diesel)
  • Slovacchia: 1,474 (benzina) 1,466 (diesel)
  • Slovenia: 1,410 (benzina) 1,438 (diesel)
  • Spagna: 1,459 (benzina) 1,412 (diesel)
  • Svezia: 1,391 (benzina) 1,497 (diesel)

Ti potrebbe interessare:
38
Prezzi carburanti, diesel ai massimi da agosto: self a 1,648 euro a litro
Prezzi Carburanti
42
Prezzi carburanti, il Codacons avverte: in autostrada al servito benzina sopra 2,3 euro al litro
Prezzi Carburanti
94
Accise carburanti, l’allineamento frutterà al Governo oltre 550 milioni di euro nel 2026
Prezzi Carburanti
78
Accise carburanti, la denuncia del Codacons: stangata per 16,6 milioni di auto diesel
Prezzi Carburanti
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.