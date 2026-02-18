Prezzi benzina e diesel in UE? Ecco dove costa di meno e di più fare un pieno. Confronto con l'Italia
Ecco un confronto sui prezzi medi di benzina e diesel in Italia con quelli degli altri Paesi UE
I prezzi dei carburanti in Italia sono davvero tra i più elevati in Unione Europea? Lo possiamo scoprire grazie alla rilevazione periodica della Direzione generale dell’energia della Commissione europea. Nell’ultimo report di febbraio 2026, il prezzo della benzina e del diesel nel nostro Paese risulta essere superiore a quello della media UE (UE 27). Nello specifico, stando all’ultima rilevazione, in Italia il prezzo medio della benzina è pari a 1,645 euro al litro, mentre quello del diesel 1,691 euro al litro. La media UE si attesta, rispettivamente, 1,545 euro al litro e 1,536 euro al litro. A incidere sui costi dei carburanti in Italia, non è certamente una novità, tasse e accise. La componente fiscale, infatti, ha un peso molto importante, superiore a quello della media UE.
DOVE COSTA DI MENO FARE RIFORNIMENTO?
Pendendo a riferimento tutta l’Unione Europea, la Bulgaria è il Paese dove costa di meno fare un pieno di benzina dato che il prezzo medio secondo l’ultima rilevazione è pari a 1,219 euro al litro. Il diesel costa meno a Malta: 1,210 euro al litro.
DOVE COSTA DI PIÙ FARE UN PIENO?
Sul fronte opposto, invece, il Paese più caro per fare un rifornimento di carburante sono i Paesi Bassi. Il prezzo medio della benzina si attesta infatti a quota 2,026 euro al litro. Stando all’ultima rilevazione, invece, il Paese dove costa di più il diesel è la Finlandia che con 1,834 euro al litro supera di poco i Paesi Bassi (1,817 euro al litro).
I PREZZI DI BENZINA E DIESEL IN UNIONE EUROPEA
Questi sono i dati dei prezzi medi di benzina e diesel dell’ultima rilevazione di febbraio 2026. (i prezzi sono da intendersi euro al litro)
- Austria: 1,485 (benzina) 1,529 (diesel)
- Belgio: 1,494 (benzina) 1,631 (diesel)
- Bulgaria: 1,219 (benzina) 1,224 (diesel)
- Croazia: 1,459 (benzina) 1,494 (diesel)
- Cipro: 1,312 (benzina) 1,392 (diesel)
- Repubblica Ceca: 1,372 (benzina) 1,362 (diesel)
- Danimarca: 1,925 (benzina) 1,740 (diesel)
- Estonia: 1,450 (benzina) 1,414 (diesel)
- Finlandia: 1,779 (benzina) 1,834 (diesel)
- Francia: 1,733 (benzina) 1,671 (diesel)
- Germania: 1,804 (benzina) 1,714 (diesel)
- Grecia: 1,729 (benzina) 1,544 (diesel)
- Ungheria: 1,477 (benzina) 1,521 (diesel)
- Irlanda: 1,738 (benzina) 1,734 (diesel)
- Italia: 1,645 (benzina) 1,691 (diesel)
- Lettonia: 1,523 (benzina) 1,520 (diesel)
- Lituania: 1,450 (benzina) 1,612 (diesel)
- Lussemburgo: 1,457 (benzina) 1,427 (diesel)
- Malta: 1,340 (benzina) 1,210 (diesel)
- Paesi Bassi: 2,026 (benzina) 1,817 (diesel)
- Polonia: 1,350 (benzina) 1,404 (diesel)
- Portogallo: 1,674 (benzina) 1,586 (diesel)
- Romania: 1,529 (benzina) 1,591 (diesel)
- Slovacchia: 1,474 (benzina) 1,466 (diesel)
- Slovenia: 1,410 (benzina) 1,438 (diesel)
- Spagna: 1,459 (benzina) 1,412 (diesel)
- Svezia: 1,391 (benzina) 1,497 (diesel)
