Batterie moto e auto: Honda punta sullo stato solido di QuantumScape

Il panorama delle batterie per la mobilità elettrica si arricchisce di un nuovo asse strategico. Lo scorso 18 giugno 2026, QuantumScape Corporation e Honda R&D Co., Ltd. hanno infatti formalizzato un accordo di ricerca congiunta pluriennale focalizzato sulle batterie allo stato solido. Il programma bilaterale non si limiterà allo sviluppo delle celle, bensì ne affronterà direttamente i relativi processi produttivi.

E la firma non è arrivata al buio. Prima di siglare l’intesa, i tecnici Honda hanno completato una rigorosa valutazione ingegneristica e un benchmarking competitivo della piattaforma della startup californiana. I test sul campo hanno convinto il management giapponese, come confermato da Atsushi Ogawa, COO del Research Center of Excellence di Honda R&D, che ha sottolineato come la tecnologia di QuantumScape abbia mostrato vantaggi unici rispetto alla concorrenza, decretando il passaggio dalla fase di studio a quella di co-sviluppo attivo.

La strategia dei “piani A” simultanei

L’inserimento di QuantumScape nell’orbita Honda non sostituisce i progetti esistenti, ma risponde a una precisa logica di diversificazione tecnologica e geografica. Per il colosso di Tokyo non si tratta di indecisione, bensì della volontà di presidiare contemporaneamente più soluzioni industriali per non farsi trovare impreparato dalle evoluzioni dei singoli mercati.

La mappa delle partnership globali di Honda lo dimostra chiaramente:

Nord America: collaborazione con General Motors per le celle Ultium.

collaborazione con General Motors per le celle Ultium. Cina: partnership strategica con CATL .

. Giappone: forniture garantite da Envision AESC.

forniture garantite da Envision AESC. Asia (Mobilità urbana): sviluppo del battery swapping con LG Energy Solution, che prevede l’apertura di 50 stazioni pilota ad Hanoi entro la fine del 2026, destinate a diventare 1.000 nel 2027.

In parallelo a questa rete esterna, Honda gestisce internamente dal gennaio 2025 una propria linea di produzione pilota per batterie allo stato solido presso lo stabilimento di Sakura City, nella prefettura di Tochigi. L’obiettivo? Disporre di più opzioni pronte alla commercializzazione a seconda di quale tecnologia o area geografica risponda più rapidamente.

I numeri della cella QSE-5 e il nodo industriale

QuantumScape, azienda di San Jose quotata al Nasdaq, porta in dote la sua cella di riferimento, denominata QSE-5. I dati tecnici dichiarati evidenziano una capacità di 5 Ah e una densità energetica superiore a 844 Wh/L. La configurazione prevede un anodo in litio metallico abbinato a un separatore ceramico solido, che elimina l’elettrolita liquido infiammabile tipico delle celle tradizionali.

Sulla carta, questa architettura garantisce vantaggi netti. Parliamo di densità energetica superiore, maggiore sicurezza strutturale, rendimento ottimizzato alle basse temperature e tempi di ricarica ridotti (dal 10 all’80% in circa 12 minuti).

Lo scoglio storico resta però la scalabilità industriale. Per superarlo, QuantumScape sta utilizzando la propria “Eagle Line" a San Jose, una linea pilota automatizzata che sfrutta il processo “Cobra" per la produzione rapida del separatore ceramico, concepita per preparare il passaggio ai volumi da gigawattora.

Il modello di business della startup non prevede la costruzione di fabbriche in proprio, ma la cessione di licenze e processi ai costruttori. Honda diventa così il secondo grande partner automobilistico a sposare questa tecnologia, seguendo la strada tracciata dal Gruppo Volkswagen.

L’orizzonte delle moto elettriche ad alta densità

Sebbene l’accordo non citi in modo esclusivo il comparto motociclistico, il comunicato ufficiale specifica che Honda intende applicare la tecnologia di QuantumScape a una vasta gamma di prodotti, includendo esplicitamente auto, moto ed equipaggiamento di potenza (power equipment). Lo stato solido, d’altronde, offre i benefici maggiori proprio sui veicoli leggeri, dove lo spazio a disposizione è ridotto.

C’è anche un precedente industriale da considerare: a settembre 2025, in occasione dell’IAA Mobility di Monaco, Volkswagen aveva mostrato sul palco una Ducati V21L (la moto elettrica del campionato MotoE) modificata proprio con le celle QSE-5 di QuantumScape, provando la compatibilità fisica di questi elementi con il layout di un motociclo.

Entrando come partner diretto nella fase di co-sviluppo, Honda si posiziona in prima fila per trasferire questi progressi sulla propria produzione di serie. Un aumento della densità energetica permetterebbe di superare i limiti attuali dei veicoli a due ruote.

Un esempio recente è la WN7, la prima moto elettrica Honda per il mercato occidentale, introdotta a EICMA 2025 e commercializzata da febbraio 2026 a 15.190 euro. Questo modello utilizza un pacco batteria da 9,3 kWh con funzione strutturale per bilanciare pesi e rigidità. Con lo stato solido, a parità di ingombri, si potrebbe ottenere un’autonomia molto superiore, oppure ridurre drasticamente il peso del mezzo mantenendo la stessa percorrenza.

Tempistiche e realtà del mercato

Nonostante la rilevanza dell’accordo, l’impatto sul mercato non sarà immediato. Il passaggio alla produzione di massa delle batterie allo stato solido presenta ancora criticità legate ai costi di produzione, che ne precludono l’adozione su scooter urbani o motociclette di grande diffusione, sebbene realtà di nicchia come Verge stiano già avviando le prime sperimentazioni sul campo.

L’intesa con QuantumScape ha una valenza strategica a lungo termine. Di fatto consolida il ruolo di Honda come attore nello sviluppo della tecnologia, assicurando al primo produttore mondiale di motociclette il controllo diretto sui componenti che ridefiniranno gli standard del settore nei prossimi anni.