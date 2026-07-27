Addio all'aletta parasole come la conosciamo: ora diventa tecnologica

Dopo oltre un secolo di onorato servizio, sempre uguale a sé stessa, la classica aletta parasole per auto potrebbe presto essere sostituita. L’azienda statunitense GenTex ha presentato una tecnologia destinata a trasformare completamente il modo in cui ci proteggiamo dall’abbagliamento del sole alla guida.

Come funziona

Si tratta di una fascia che filtra la luce solare posizionata nella parte alta del parabrezza, in grado di attenuare la quantità di luce che arriva negli occhi del conducente. Il principio di funzionamento, già utilizzato da alcune auto negli anni ’90, richiama quello degli specchietti retrovisori auto-oscuranti, un comparto in cui GenTex vanta anni di esperienza. Questo pannello migliora la sicurezza alla guida: abbassare l’aletta parasole manuale, infatti, obbliga il guidatore a un compromesso tra riduzione dell’abbagliamento e minore visibilità della strada, dato che si creano pericolosi punti ciechi che possono nascondere pedoni sul marciapiede, semafori o altri veicoli in arrivo.

Migliore visibilità

Con il nuovo vetro intelligente, la luce solare viene schermata senza limitare la visuale del guidatore, assicurando al conducente un campo visivo libero e un comfort visivo ottimale. Inoltre, non è necessario staccare le mani dal volante per regolare o inclinare l’aletta, migliorando così la concentrazione alla guida.

Interesse da parte delle Case

Importanti Case automobilistiche come Hyundai e BMW hanno già mostrato interesse per questa tecnologia. In ogni caso, comunque, la diffusione sui modelli di serie non sarà immediata. La commercializzazione di questa soluzione dipenderà dai costi di implementazione su larga scala e dal superamento di rigidi collaudi, necessari per garantire che possa resistere al caldo e al freddo estremi, alla pulizia, agli urti e alle vibrazioni per diversi anni. Le potenzialità del sistema vanno oltre la maggiore sicurezza e riguardano anche la possibilità di semplificazione dell’abitacolo, con un numero minore di parti e un design più pulito.