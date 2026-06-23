FIAT 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e 600 Turbo 100 ampliano la gamma: i prezzi

Torino è tornata a essere l’ombelico del mondo FIAT per la presentazione ufficiale di due modelli chiave: la nuova 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e la nuova 600 Turbo 100. Il marchio ha ribadito la propria missione di sviluppare una mobilità semplice e accessibile, con l’obiettivo dichiarato di accrescere la propria quota di mercato offrendo “una FIAT per tutti”. È davvero così? Intanto, scopriamo le loro caratteristiche generali.

Nuova 500 Hybrid Cabrio Dolcevita

La prima grande protagonista è la nuova 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, una serie speciale proposta esclusivamente in versione con tetto apribile. Questo modello si propone come un vero e proprio manifesto di stile, traendo ispirazione dalle atmosfere delle estati sulla costa italiana e dall’eleganza sofisticata degli anni ’60. Lo spirito mediterraneo emerge chiaramente dai dettagli estetici esclusivi: all’esterno spiccano la capote in tessuto blu dedicata, le calotte degli specchietti cromate e il badge laterale con il logo Dolcevita. Il design è completato dai nuovi cerchi in lega da 16″ diamantati e dai fari full LED.

All’interno, la raffinatezza continua con i sedili in tessuto Pieds de poule e vinile impreziositi dal logo “500” ricamato. Nonostante il richiamo al passato, la tecnologia è centrale grazie all’autoradio DAB da 10,25″, al climatizzatore automatico e ai sensori di parcheggio posteriori. Per favorire l’accessibilità, FIAT propone la Dolcevita a un prezzo promozionale di 19.950 euro (vincolato a rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services).

Nuova 600 Turbo 100

Se la 500 punta sullo stile, la Fiat 600 Turbo 100 risponde a chi cerca concretezza e immediatezza. Questa versione introduce un nuovo motore Turbo benzina da 100 CV (un tre cilindri da 1.199 cm³ con 205 Nm di coppia), abbinato esclusivamente a un cambio manuale a sei marce. Si tratta di una scelta strategica importante, poiché circa la metà dei clienti di questo segmento continua a preferire motorizzazioni termiche pure e il coinvolgimento della guida manuale.

Il propulsore è un concentrato di efficienza: adotta un turbocompressore a geometria variabile per ottimizzare la risposta ai bassi regimi e il ciclo Miller per contenere i consumi. La 600 Turbo 100 è disponibile su tutti gli allestimenti della gamma (Pop, Icon, Business, La Prima e Sport) con un prezzo di partenza estremamente competitivo di 18.950 euro, sempre in caso di rottamazione e finanziamento.