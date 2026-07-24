Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12, esemplare unico da 640 CV

Modena si risveglia con un nuovo scintillante Tridente che profuma di storia ed esclusività. Perché presso lo storico quartier generale di Maserati è stata mostrata al pubblico una vettura speciale, un pezzo inedito in un singolo esemplare destinato a un facoltoso collezionista di Taiwan innamorato del Made in Italy: la GT2 Stradale “Tribute to MC12". Nata dal programma Maserati Fuoriserie, questo bolide rappresenta un tributo alla leggendaria MC12, l’auto che all’inizio del nuovo millennio ha segnato il ritorno alle competizioni del marchio.

Estetica ammaliante

Indubbiamente questo progetto su misura è capace di rapire lo sguardo di chi lo osserva, merito di una raffinata reinterpretazione di quella che in Maserati chiamano la livrea Leggenda. La carrozzeria mette insieme la tonalità Digital Mint Matte al Nero Essenza, con finiture in Giallo Avia Pervia che rimandano alla mente i colori del team Vitaphone Racing, vincitore di tre edizioni della 24 Ore di Spa. Per la prima volta su una GT2 Stradale, gli elementi aerodinamici — inclusa l’imponente ala posteriore — sono realizzati in fibra di carbonio lucida, accentuandone il carattere tecnico. Il Tridente anteriore giallo lucido e i cerchi monodado neri completano un pacchetto totalmente inedito.

Salendo a bordo, l’abitacolo riflette la stessa anima racing accogliendo il proprietario in un ambiente caratterizzato dall’abbondanza di Alcantara nera e carbonio. I sedili da competizione presentano il logo ricamato in giallo sui poggiatesta, coordinato cromaticamente con le cinture di sicurezza a quattro punti e le cuciture che percorrono volante e plancia. Un badge dedicato “Tribute to MC12" è incastonato come una gemma nel tunnel centrale.

Il Nettuno sotto il cofano

Sotto il cofano non poteva mancare il miglior biglietto da visita di questi tempi, il motore V6 Nettuno da 640 CV, che permette alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e di superare i 320 km/h. Grazie a soluzioni tecniche derivate dal motorsport e a una notevole riduzione di peso, questa è la Maserati stradale più orientata alle prestazioni mai prodotta finora.

Diciamo pure che questa creazione testimonia le capacità indiscusse della Bottega Fuoriserie, che sa come muoversi nel realizzare dei prodotti bespoke che sanno parlare la lingua delle emozioni. Con la “Tribute to MC12", Maserati conferma la sua missione di scrivere il futuro della mobilità di lusso attraverso creazioni sartoriali destinate a entrare nella storia del Tridente.