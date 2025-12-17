Great Wall Motor lancia la nuova Ora 5, il crossover elettrico in arrivo anche in Italia

L’inizio del nuovo anno si avvicina e tra i modelli che arriveranno nel 2026 c’è anche la Ora 5. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta in Cina nella giornata di ieri 16 dicembre, il crossover elettrico di Great Wall Motor si prepara a uscire dai confini nazionali per guidare la strategia di espansione del marchio. Il modello segna anche il rilancio del marchio Ora, che dopo tre anni di silenzio torna sul mercato con un prodotto pensato per competere nel segmento dei crossover compatti, combinando design, autonomia e dotazioni tecnologiche a un prezzo accessibile.

Caratteristiche e prestazioni

In Cina, la Ora 5 è proposta in cinque diversi allestimenti, con un prezzo base di circa 13.100€ (14.160 USD) e una motorizzazione completamente elettrica da 150 kW (circa 204 CV). L’auto è alimentata da batterie LFP fornite dalla controllata SVOLT. Le capacità attualmente indicate vanno da 63,87 kWh a 83,49 kWh, con un’autonomia dichiarata che raggiunge 555 km e 705 km secondo il ciclo CLTC. Nella versione europea, i dati saranno ricalcolati secondo lo standard WLTP, ma le prestazioni si annunciano comunque competitive per la categoria.

Le dimensioni collocano la Ora 5 nel cuore del segmento C. È lunga infatti 4,47 metri, larga 1,83 e alta 1,64, con un passo di 2,72 metri. Il design riprende lo stile tondeggiante e curvilineo già visto sulla Ora 3 (nota in Europa come “Funky Cat”), ma con proporzioni più ampie e un assetto da urban crossover. Le versioni più ricche saranno equipaggiate anche con LiDAR per la guida assistita avanzata, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo.

Gli interni

L’abitacolo adotta uno stile minimalista con plancia digitale, un cruscotto LCD da 10,25” dietro al volante a due razze e un touchscreen centrale da 15,6” per il sistema infotainment, che gira su piattaforma Coffee OS 3. All’interno dell’abitacolo sono presenti anche un pad per la ricarica wireless, un sistema di illuminazione ambientale e un ampio tetto panoramico per aumentare la luminosità e la sensazione di spazio a bordo.

Oltre alla versione BEV, già disponibile in Cina, la Ora 5 sarà proposta successivamente anche con motorizzazioni ibride, plug-in e benzina, a conferma della filosofia “multienergia” scelta da GWM per aumentare la flessibilità dell’offerta. Il modello HEV adotterà un motore turbo 1.5 accoppiato a un’unità elettrica per una potenza complessiva di 179 kW, mentre la versione ICE sarà spinta da un motore da 130 kW abbinato a cambio automatico doppia frizione.