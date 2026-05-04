Trump alza i dazi sulle auto europee al 25%: la dura reazione di Bruxelles

L’inquilino della Casa Bianca ha scelto il pugno duro verso i Paese dell’Ue, rei anche di un atteggiamento poco collaborativo nello scontro a fuoco tra Usa, Israele e Iran. Da oggi 4 maggio i dazi sono passati dal 15% al 25% in una fase già molto delicata. Una vera penitenza per i Paesi del Vecchio Continente che stanno affrontando una pesante crisi.

La Commissione Ue, in modo veemente, ha replicato:

Qualora gli Usa adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare i nostri interessi.

Nelle ultime settimane Donald Trump ha criticato l’operato di Italia e Spagna per il loro mancato contributo nella guerra in Medio Oriente. La decisione di Trump appare una punizione severa, dopo mesi di tensioni con Ursula Von der Leyen.

Divampa la rabbia a Bruxelles

Il presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange ha dichiarato di considerare gli Stati Uniti un partner inaffidabile e ha annunciato:

Il piano di Trump di imporre dazi del 25% sulle auto dell’Ue è inaccettabile. Il Parlamento europeo continua a rispettare l’accordo siglato in Scozia, lavorando per finalizzare la legislazione. Mentre l’Ue mantiene gli impegni, la controparte statunitense continua a non rispettarli. L’Ue deve ora mantenere chiarezza e fermezza.

Un portavoce della Commissione Ue ha annunciato:

L’Ue sta attuando gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta secondo la prassi legislativa standard, tenendo costantemente informata l’amministrazione Usa. Manteniamo stretti contatti con le controparti, anche nel tentativo di ottenere chiarimenti sugli impegni Usa. Restiamo pienamente impegnati a favore di relazioni transatlantiche prevedibili e reciprocamente vantaggiose. Qualora gli Usa adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azioni per tutelare gli interessi dell’Ue.

L’imposizione di Trump

Donald Trump, sul suo social Truth, ha dichiarato:

Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l’Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all’Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%. Ci hanno derubato per anni, ma non lo faranno più. Li abbiamo informati che aumenteremo i dazi sulle auto al 25%.

Il tycoon newyorkese vive una fase piuttosto complessa e riferendosi alle tariffe nei confronti dell’Unione Europa ha lasciato intendere che si è trattato di furti, come se le aziende del Vecchio Continente avessero impoverito le casse degli americani. Trump ha sottolineato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi:

È pienamente inteso e concordato che, qualora tali automobili e autocarri saranno prodotti in stabilimenti americani, non verrà applicato alcun dazio. Numerosi impianti sono attualmente in fase di costruzione, con investimenti superiori ai 100 miliardi di dollari, un record nella storia dell’industria automobilistica.

Come al solito la formula adottata dal presidente degli Stati Uniti è quella accusatoria e causerà ulteriori scossoni all’industria dell’automotive. La Commissione europea deve reagire prontamente con azioni concrete per evitare danni irreparabili.