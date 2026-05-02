Porsche 911 GT3, la prima serie speciale affilata come la katana di un samurai

La katana è per antonomasia la spada dei samurai, la loro arma prediletta, sempre affilata per la difesa dell’imperatore giapponese. Questo è il preambolo per dare il benvenuto a un’auto che, in realtà, è di per sé molto tagliante, perché nata per affrontare i cordoli delle piste come una lama tagliante: la Porsche 911 GT3 Artisan Edition. L’ultima serie speciale delle sportiva di Zuffenhausen nasce per il mercato del Sol Levante ed è alla ricerca di qualche samurai del volante. Peccato che la tiratura, naturalmente, sia per pochi eletti. Sono infatti appena 30 le unità a cura del reparto Porsche Exclusive Manufaktur.

Un tuffo nell’arte nipponica

Il design della Artisan Edition trae ispirazione da due pilastri della cultura artistica giapponese: l’Edo Kiriko (l’antica arte del taglio del vetro) e la tintura Indigo. La carrozzeria, dominata da un bianco candido, viene impreziosita da grafiche blu sfaccettate che corrono lungo le fiancate, simboleggiando poeticamente il “flusso dell’aria e del tempo".

La sezione più originale è quella delle ruote posteriori, dotate di speciali dischi aerodinamici in carbonio blu il cui motivo richiama in modo esplicito le geometrie del vetro intagliato a mano. All’interno, l’abitacolo prosegue questo linguaggio cromatico soave: i sedili presentano pattern ispirati all’indaco, mentre elementi decorativi blu e bianchi impreziosiscono il cruscotto, la console centrale e i pannelli delle porte, creando un ambiente che fonde sportività e artigianalità.

Manthey Performance Kit

Sotto la ricercata e candida veste batte il brutale motore, quasi sporco e cattivo, che è quello dell’attuale GT3 serie 992.2. Stiamo parlando del leggendario 6 cilindri boxer aspirato (la cui presenza nel futuro è messa in dubbio) da 4,0 litri, capace di sprigionare 510 CV e una coppia di 450 Nm, con una linea rossa fissata a ben 9.000 giri/min. La potenza viene scaricata a terra esclusivamente attraverso il cambio a doppia frizione PDK a 7 rapporti; per questa edizione, infatti, non è prevista l’opzione del cambio manuale. Le prestazioni sono mozzafiato: l’accelerazione 0-100 km/h avviene in circa 3,2 secondi, mentre la velocità massima tocca i 310 km/h.

A rendere questa versione ancora più aggressiva è la presenza di serie del Manthey Performance Kit. Questo pacchetto tecnico include un assetto specifico con componenti regolabili, tubazioni dei freni ottimizzate e un kit aerodinamico avanzato, caratterizzato da un sottoscocca modificato e un alettone posteriore maggiorato per incrementare sensibilmente la deportanza.

Per (pochi) collezionisti raffinati

Un dettaglio curioso riguarda la configurazione di guida: nonostante in Giappone si guidi a destra, la Artisan Edition sarà prodotta esclusivamente con guida a sinistra. Si tratta di una scelta strategica mirata ai collezionisti nipponici, che vedono nei modelli europei con guida a sinistra un segno di particolare prestigio e autenticità.

Sebbene Porsche non abbia comunicato il prezzo ufficiale, la combinazione tra la tiratura di soli 30 pezzi, le finiture su misura e la dotazione Manthey suggerisce un valore di mercato decisamente superiore ai 209.000 euro del modello di serie. La Porsche 911 GT3 Artisan Edition si conferma così un tributo unico alla bellezza e alla velocità, un ponte tra la pista e la storia. Un connubio armonico tra ingegneria e calcolo preciso del mondo tedesco, e l’arte meticolosa e raffinata del Giappone.